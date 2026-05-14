Facundo Della Motta: desde "estoy a disposición" para ser candidato a "Uñac no tiene chances"

El piloto sanjuanino Facundo Della Motta pasó por Off the Record y habló sobre su incursión en la política de la mano de La Libertad Avanza y dejó una serie de definiciones sobre su futuro, la situación del país y el escenario provincial.

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Con un perfil que mezcla su trayectoria deportiva y su formación en Economía, Della Motta explicó que su acercamiento a la política no fue repentino, sino el resultado de un proceso personal. “Para poder ser deportista, mis papás me obligaron a estudiar, elegí Economía y siempre tuve afinidad con lo político. Con el fin de mi carrera y la llegada de mis hijos, ese interés se volvió más fuerte”, relató.

En ese camino, identificó en el presidente Javier Milei una referencia clara: “Terminó de confirmar que ese es el lineamiento o los ideales que me representan”.

El corredor aseguró que durante su carrera deportiva estuvo completamente enfocado en esa actividad, lo que le impidió involucrarse antes en política. “Mi día a día era el deporte. Cuando eso se fue apagando, empecé a ocupar tiempo en otras cosas y entre ellas apareció la política”, explicó. En ese sentido, destacó que no pasó por otros espacios y que su primera experiencia partidaria es directamente en La Libertad Avanza, a la que definió como un espacio que “representa su pasado y ojalá también su futuro”.

Della Motta defendió la gestión nacional y consideró que, pese a las dificultades, el rumbo es el correcto. “Pequeños hechos están tapando grandes virtudes en materia económica”, afirmó.

Según su visión, el país atraviesa una transición compleja tras “años de malas decisiones políticas y económicas”, lo que explica el impacto actual. “Sería muy fácil aplicar políticas del pasado para dar una sensación de alivio momentáneo, pero hipotecando el futuro”, advirtió.

También reconoció que hay sectores que sufren más el ajuste: “Hay una parte de la sociedad que no puede esperar, pero no creo que haya otro camino mejor que el que se está tomando”.

Consultado sobre las movilizaciones en defensa de la universidad pública, el dirigente fue crítico y aseguró que tienen un trasfondo político. “No tengo dudas de que es netamente política. Basta ver las imágenes para darse cuenta de que no son solo estudiantes”, sostuvo.

Además, planteó la necesidad de auditorías y mayor eficiencia en el sistema: “El Gobierno está pidiendo que se rindan cuentas como en otros sectores. La universidad también debe ajustarse y ser más eficiente”.

En el plano local, Della Motta se refirió a la posibilidad una alianza política con el oficialismo provincial y coincidió con el dirigente José Peluc en que no deben hacerse acuerdos solo por conveniencia electoral. “No somos lo mismo”, remarcó.

A su vez, valoró el funcionamiento interno del espacio libertario: “Me sorprendió que en las reuniones no se habla de ganar elecciones, sino de cómo gobernar”.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue su futuro político. Ante la posibilidad de ser candidato, Della Motta fue claro: “Estoy a disposición del espacio para lo que necesiten”. Si bien evitó definiciones concretas, tampoco descartó competir: "Voy a ocupar el lugar que consideren más apto para mí”.

El dirigente libertario consideró que San Juan se encuentra ante una “oportunidad histórica”, especialmente vinculada al desarrollo minero, aunque cuestionó la gestión local. “No se está brindando la información necesaria para que los sanjuaninos se preparen para lo que viene”, expresó.

En línea con el discurso libertario, Della Motta sostuvo que en Argentina existen estructuras de poder que se mantienen más allá de los cambios de gobierno. “Hay familias, empresas y personajes que han sido oficialistas siempre. No creo que San Juan esté exento de eso”, afirmó.

Opinión sobre Sergio Uñac

Sobre la posible candidatura presidencial del exgobernador Sergio Uñac, el piloto tuvo una postura dual. Por un lado, valoró la representación del interior: “Me pone contento que alguien del interior pueda ser candidato”.

Sin embargo, fue tajante respecto a sus posibilidades: “Creo que su espacio se está tratando de reinventar, pero con el presidente que tenemos hoy no tiene chances”.

Finalmente, Della Motta planteó una mirada crítica sobre el funcionamiento tradicional de la política y llamó a una mayor participación ciudadana. “Parece que la política es hereditaria: el hermano, el hijo, el primo. Es hora de que se sumen ciudadanos comunes”, sostuvo.

Además, aseguró que uno de los valores que faltan en la dirigencia es “reconocer errores y aceptar que no se sabe de todo”.