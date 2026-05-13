Nación avanza en la modificación del régimen de zona fría y más de 1 millón y medio de usuarios perderían el subsidio

El oficialismo logró en la Cámara de Diputados la firma del dictamen de mayoría del proyecto que reduce el alcance geográfico del régimen de "zona fría" y solamente mantiene la política de subsidios a usuarios de gas de la Patagonia, Malargüe y la Puna.

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Promediando el debate en el plenario conjunto de las comisiones de Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda, el presidente de comisión cabecera, el libertario Facundo Correa Llano, anunció que se había alcanzado un dictamen de mayoría con 46 firmas (LLA, Innovación Federal, PRO, MID y en disidencia parcial la UCR, Producción y Trabajo e Independencia), con algunas modificaciones menores respecto del texto original.

Por su parte, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría que cosechó 31 firmas, y que no solamente mantiene el actual esquema de zona fría sino que redobla la apuesta y suma subsidios por zona cálida a otras regiones del país.

Con el nuevo régimen de zona fría del Gobierno, según especificó en su exposición la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, perderán el subsidio 1.600.000 usuarios, mientras que lo conservarán 1.800.000 de usuarios inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), quienes tendrán un "descuento superior al 75%" sobre el consumo de gas en los meses de invierno.

El descuento también alcanza a hogares socioeconómicamente vulnerables (con ingresos de hasta tres canastas básicas por familia tipo, actualmente 4.3 millones de pesos), portadores del Certificado Único por Discapacidad (CUD), veteranos de Malvinas y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares, lo que hace a un total de 9 millones de beneficiarios.

Durante su intervención, Tettamanti defendió la iniciativa que el oficialismo buscará aprobar en una sesión prevista para el 20 de mayo, junto a la ley Hojarasca y la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional de patentes (PCT).

La funcionaria detalló que a partir de los cambios en el régimen de zona fría se va a subsidiar el metro cúbico de consumo de gas natural y se dejará de subsidiar el cargo fijo de distribución.

También defendió la decisión de darle al Poder Ejecutivo "flexibilidad" para ajustar el porcentaje de descuento para los beneficiarios del subsidio por zona fría, al argumentar que si por ejemplo el precio del gas bajara no tendría sentido sostener un porcentaje tan alto.

Sobre la alícuota del 7,5% de recargo en las facturas de gas que se utiliza como fuente de financiamiento desde que entró en vigencia la ley del 2021, Tettamanti señaló que ya no alcanza para costear la política pública, y advirtió que si la no se modifica la norma, habría que llevar dicho impuesto al 11,5%.

El debate

Al abrir el debate a los diputados miembros de las comisiones intervinientes, hubo posiciones encontradas.

Laura Rodríguez Machado (LLA) aseguró que en el 2021 "se metió la política" para desvirtuar el sentido de una política pública que focalizaba los subsidios en las zonas que necesitaban la ayuda del Estado por su condición climática.

"En el 2021 se metió la política. Lejos de aplicar la zona a quienes verdaderamente necesitaban esta ayuda por parte del Estado, decidió extender la mancha geográfica" sin ningún tipo de distinción entre quienes lo requerían y quiénes no, consideró la cordobesa.

Recordó que cuando se presentó el proyecto de ley durante el Gobierno del Frente de Todos, el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, alertó que se estaba impulsando un "subsidio para ricos".

"Sin embargo, el peso electoral de los lugares a los que se extendía implicaban la imperiosa necesidad de darles algo extra para no perder las elecciones. Se extendió esa mancha geográfica hacia zonas que podemos discutir si son o no frías", cuestionó.

Según dijo Rodríguez Machado, "Córdoba es el símbolo de la arbitrariedad de esta ley" porque se estableció que los municipios de la capital para abajo, "que son los más ricos de la provincia", recibieran el subsidio por zona fría.

"Los que tienen pileta climatizada y sauna terminan son subsidiados por los más pobres", lamentó.

A su turno, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, recordó que la ley del 2021, que ahora La Libertad Avanza y algunos de sus aliados ponen en tela de juicio, había recibido 190 votos afirmativos, muchos de los cuales habían sido emitidos por diputados que en la actualidad e referencian en el oficialismo.

Mencionó en ese sentido al actual secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, al ex secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales Omar de Marchi, a Sebastián García de Luca, a Silvia Lospennato, a Mario Negri, al actual gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, a Luis Petri y al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

"Fue más de ustedes que nuestro el proyecto", ironizó el santafesino.

En tanto, Silvana Giudici (LLA) recordó que "irresponsablemente Alberto Fernández incorporó al régimen de zonas frías 3.431.000 personas, subiendo la tasa en la factura a los 47 millones de argentinos".

"De esas zonas ampliadas, el 60% de la población tiene ingresos superiores a 4 millones de pesos. Es falso que se le quita el beneficio a los sectores vulnerables. Solo dejamos de subsidiar a los countrys y grandes mansiones de zonas muy acomodadas", subrayó.

Juan Pablo Luque (Unión por la Patria) cuestionó el artículo 8 del proyecto del Gobierno, que habilita a trasladar eventuales aumentos en los costos de importación del gas (por ejemplo por guerras en zonas productoras de hidrocarburos) a las tarifas de los consumidores.