En Estados Unidos, Fred Machado se declaró culpable de lavado de dinero: ¿qué puede pasar con José Luis Espert?

Federico “Fred” Machado, el financista estrechamente vinculado a José Luis Espert, se ha declarado culpable ante la justicia de los Estados Unidos por los cargos de lavado de dinero y fraude. Esta confesión, realizada ante un juzgado federal en Texas, busca cerrar un proceso judicial que podría haber resultado en décadas de prisión para el empresario, pero sus derivaciones políticas en Argentina apenas comienzan a sentirse, especialmente dentro del ecosistema de La Libertad Avanza (LLA).

Machado admitió haber integrado una asociación destinada a ocultar el origen, la propiedad y el control de fondos a través de maniobras financieras complejas. Como parte del acuerdo, la fiscalía estadounidense aceptó retirar el cargo más grave que pesaba sobre él: el de narcotráfico internacional .

El financista, que actualmente se encuentra detenido en una prisión de seguridad media en Oklahoma, apuesta a que el tribunal compute los cuatro años que pasó bajo arresto domiciliario en Argentina para lograr una excarcelación rápida y regresar al país. Sin embargo, la gran incertidumbre para la política argentina reside en el grado de cooperación que Machado haya ofrecido a los fiscales estadounidenses, aportando posiblemente nombres de intermediarios y detalles sobre ingenierías financieras utilizadas en el ámbito político.

La situación judicial de José Luis Espert

La admisión de culpabilidad de Machado oscurece significativamente el panorama para José Luis Espert. El diputado nacional ya es investigado por el fiscal Fernando Domínguez en San Isidro por lavado de dinero y enriquecimiento injustificado.

El punto crítico de la investigación es una transferencia de 200.000 dólares que Machado realizó a Espert en enero de 2020. Aunque el economista negó durante años cualquier vínculo comercial, cuando el pago salió a la luz alegó que se trataba de una consultoría para auditar una mina en Guatemala, a pesar de no tener antecedentes en ese rubro. La investigación judicial determinó que el contrato real era por un millón de dólares y que no existen pruebas de que el trabajo se haya realizado. Con Machado reconociendo formalmente que lavó dinero, esa transferencia es ahora considerada un eslabón directo del circuito delictivo.

Impacto en el espectro político libertario

El escándalo ha generado una crisis interna en el universo libertario, erosionando la posición de Espert y detonando tensiones que el oficialismo intentó contener durante meses. La conexión no se limita solo a Espert:

Vínculos legales: En Argentina, Machado fue defendido por Francisco Oneto , abogado de confianza de Javier Milei y dirigente de La Libertad Avanza.

En Argentina, Machado fue defendido por , abogado de confianza de Javier Milei y dirigente de La Libertad Avanza. Financiamiento de campaña: Fuentes próximas al armado electoral de 2019 indican que Espert habría recibido aportes de Machado que oscilarían entre los 200.000 y los 2.5 millones de dólares.

Recientemente, Espert intentó sin éxito trasladar sus causas a los tribunales de Comodoro Py, en un esfuerzo por alejarlas de los juzgados federales de la provincia de Buenos Aires. La confesión de Machado en Estados Unidos deja a los referentes del espacio libertario en una posición de vulnerabilidad, ante la posibilidad de que nuevos detalles sobre el financiamiento de la política emerjan de los documentos incautados en Texas.