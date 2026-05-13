YPF confirmó otro aumento en los combustibles y alargó el congelamiento por 45 días más

La petrolera YPF confirmó que la empresa ajustará en un 1% el precio de los combustibles, al tiempo que alargó el congelamiento de los mismos por 45 días más.
Así lo confirmó el CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, en sus redes.
"A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor", explicó.
