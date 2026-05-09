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Expectativa por la nafta

YPF define si suben los precios este lunes: qué pasará en San Juan

La petrolera debe decidir qué hará tras el fin del congelamiento de 45 días. Este lunes habrá una reunión clave con el resto de las empresas del sector.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Hay expectativa en todo el país —y también en San Juan— por lo que pueda pasar con el precio de la nafta. Este lunes, YPF definirá si habrá cambios en los valores en los surtidores, luego de que venza el esquema de congelamiento que se mantuvo durante los últimos 45 días.

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La medida había sido impulsada a comienzos de abril por la petrolera estatal como una forma de frenar el impacto de la suba internacional del petróleo, pero ese plazo ya llegó a su fin.

Se termina el “buffer” y hay reunión clave

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que este lunes habrá una reunión con el resto de las petroleras para analizar el escenario y definir los próximos pasos.

Durante este período, la empresa aplicó un sistema de “buffer” —un mecanismo de contención— que permitió mantener relativamente estables los precios en los surtidores, evitando trasladar al consumidor las variaciones del barril de Brent.

“Esto nos permitió sostener los precios sin trasladar las subas internacionales”, había explicado Marín en su momento.

Qué puede pasar con los precios

Con el fin de ese esquema, ahora el mercado entra en una etapa clave. La decisión que tome YPF será determinante, ya que suele marcar el rumbo del resto de las petroleras.

En este contexto, no se descarta que pueda haber ajustes en los valores, aunque todo dependerá del resultado de las negociaciones y del análisis del escenario económico.

Mientras tanto, los consumidores siguen de cerca la definición, en un contexto donde cualquier cambio en los combustibles impacta directamente en el bolsillo y en los costos de toda la economía.

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