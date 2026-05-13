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Queja

Milei reposteó un mensaje que asegura que los rectores universitarios "ganan 4 veces más" que él

El presidente Javier Milei se expresó en el mismo sentido que lo hizo en un mensaje de días atrás, donde se presentó como el argentino más afectado por el programa económico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este miércoles para expresar su postura tras la masiva movilización en defensa de la universidad pública. Lejos de buscar un acercamiento con los sectores que protestaron en Plaza de Mayo, compartió una publicación que comparó su salario con el de los rectores de las casas de estudio.

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De acuerdo al posteo que el jefe de Estado compartió en X, el jefe del Poder Ejecutivo cobra de $4 millones brutos por mes. Mientras que los rectores cobran “hasta cuatro veces más que el Presidente, hasta $18 millones por mes".

En su jornada en la red social de microblogging, Milei siguió compartiendo críticas contra la convocatoria del martes por la tarde. Insistió que la jornada no respondió únicamente a un reclamo académico, sino a intereses partidarios.

En su descargo, Milei lanzó duras acusaciones contra los sectores de la oposición que participaron de la marcha federal. El jefe de Estado sostuvo que los dirigentes opositores están intentando proteger "sus cajas" políticas y que, para lograrlo, utilizan la defensa de la educación pública como una suerte de "bandera" o escudo mediático que oculta sus verdaderas intenciones financieras.

Desde el oficialismo, la narrativa se mantuvo alineada con las declaraciones del presidente. En ese sentido, la cuenta oficial de La Libertad Avanza había emitido un comunicado subrayando que la administración nacional cumple con sus obligaciones económicas.

En dicho texto, aseguraron que el Gobierno transfirió mensualmente el presupuesto asignado, intentando desactivar la idea de un desfinanciamiento deliberado por parte del Poder Ejecutivo. Algo que también dejó en claro la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro “Profe” Álvarez, a lo largo de la jornada.

Días atrás, el presidente se había presentado como el argentino más afectado por el programa de ajuste del gobierno, ya que, afirmó, mantiene su salario congelado desde que asumió.

Embed - El Titular de Mar del Plata on Instagram: " Javier Milei dijo que es el único que no se aumentó el sueldo desde que asumió y que es el presidente que menos gana en América. La frase la lanzó en un evento de la Fundación Libertad frente a empresarios. Según planteó, su ingreso perdió contra la inflación. ¿Te parece relevante este planteo o queda en lo simbólico?"
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