Uñac, desde el streaming, se lanzó como candidato a presidente y habló de respaldo de "gente de peso"

Sergio Uñac eligió el programa de streaming Blender para hacer pública su determinación de competir por la presidencia de la Nación. Durante la entrevista, el sanjuanino explicó que se trata de una "decisión personal" que ha venido madurando tras ocupar cargos ejecutivos durante 16 años, tanto en la intendencia de su departamento natal como en la Gobernación de su provincia. Uñac sostuvo que, si bien su lanzamiento es una postura individual, no está solo en este camino político ya que, según dijo, "hay gente de peso que acompaña esta decisión" , aunque aclaró que muchos de estos respaldos se mantienen "por lo menos por ahora en el ámbito privado" .

El senador destacó que hizo consultas previas con un amplio espectro de la militancia y la gestión, incluyendo a "amigos, militantes partidarios, dirigentes partidarios, funcionarios actuales, provincias y municipios" . En el plano institucional, Uñac fundamentó su propuesta de renovación en la "Carta de los 16" , un documento que él mismo encabezó y presentó ante el Partido Justicialista con el apoyo de otros quince dirigentes para exigir un proceso de internas nacionales. Su planteo busca superar la dinámica de las "mesas de diálogo eternas" y propone una metodología similar a los "playoffs", dividiendo el país en regiones para que la disputa por la conducción sea más representativa y federal.

Más allá de las declaraciones propias del senador, habría más respaldos a su postulación en el núcleo del poder peronista, según diversas fuentes políticas. Desde hace unas semanas que se instaló la idea de que el senador recibió un "guiño de Cristina Kirchner" tras una conversación amigable, en la cual la exmandataria habría aceptado la idea de avanzar hacia una interna abierta ante la falta de otras alternativas consolidadas. A este apoyo se suma la influencia de Claudio "Chiqui" Tapia, con quien el sanjuanino mantiene un vínculo estrecho de reciprocidad forjado durante una década de gestión conjunta en eventos deportivos de alto perfil. Asimismo, señalan que el operador histórico Juan José "Juanjo" Álvarez gestiona los consensos necesarios para que el kirchnerismo acepte la candidatura del senador sanjuanino.

Este lanzamiento ocurre en un momento bisagra para el peronismo, que enfrenta la necesidad de discutir una nueva conducción ante la situación judicial de Cristina Fernández y la emergencia de figuras como Axel Kicillof. Uñac consideró que el peronismo debe dejar de discutir personas para proponer soluciones, y por eso se reunió con empresarios que buscan una alternativa frente a la gestión actual, así como con representantes de la Red Peronismo Federal y otros sectores internos que ven en él una posibilidad de síntesis entre el interior y el AMBA. El senador insistió en que el camino para resolver las diferencias son las urnas: "si nosotros le tenemos miedo al voto como dirigentes políticos, estamos en un lugar equivocado".

El ex gobernador sanjuanino reconoció que su proyecto aún está en fase de crecimiento: "La decisión está, pero tengo que darle volumen y es lo que me pongo a trabajar de ahora en más", admitiendo que necesita "sumar más voluntades de las que pueden hoy estar".

Respecto a la posible disputa con Kicillof, Uñac afirmó que "Esto no es interior versus capital o provincia, es uno más otro". Y dijo que el desafío es el entendimiento mutuo: "él tendrá que visitar el interior y yo visitar la provincia de Buenos Aires... y hacernos entender en cada uno de los sectores". El senador destacó que las realidades productivas son muy distintas y que los candidatos deben comprender la dimensión económica de cada región, desde la cosecha gruesa en la zona núcleo hasta la minería y las energías renovables en San Juan o el sur. Uñac planteó que si el peronismo se queda discutiendo simplemente quién representa a qué sector geográfico se pasarán "la vida definiendo y tirando".

Sobre la economía de Milei y los desafíos de la oposición

También analizó en la entrevista cómo ve a la gestión de Milei. "Es verdad que la sociedad esperaba mucho más de este gobierno y el gobierno, por lo menos en los últimos meses, por distintas causas, quizás porque la sociedad pensó que este gobierno iba a estar alejado de la corrupción o, por ejemplo, porque pensaban que el ajuste le iba a pagar la casta y son todas cosas que no se están dando en la realidad o quizás porque pensaron que parte de las cosas que prometieron se podían ejecutar. No sé si todos recuerdan que íbamos a cobrar en dólares, el país y los trabajadores iban a cobrar en dólares. Nada de eso ocurrió en el último tiempo. La sociedad está viendo que el gobierno empieza a tener problemas y eso más allá de la encuesta, si vos conversás en la calle te das cuenta de que esto es una conversación casi permanente".

Además, expresó "yo creo que hay dos cosas que el peronismo tiene que dejar de discutir. Uno es equilibrio fiscal. Yo no estoy de acuerdo en este equilibrio fiscal que es a costa de cualquier cosa, pero sí mantuve que durante 16 años en funciones ejecutivas con equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal es un activo social y hay que considerarlo de esa manera. Parece que el segundo punto es una inflación controlada. Esas son dos cosas que hay que discutir. Ahora, si vos me decís en materia de obra pública, ¿cómo le va el gobierno? Pésimo. Y peor le va a la sociedad, que cosecha y no tiene dónde sacar la cosecha, que tiene que, a ver, no hay ni siquiera mantenimiento de redes eléctricas, no hay nuevas obras eléctricas, no hay país que pueda crecer si no hay una matriz energética que te lo permita hacer. Y de eso ni se habla en el país".