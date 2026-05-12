¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?

Después de que el cuerpo de un médico sanjuanino fuera hallado sin vida en el interior de su departamento de Capital, y luego de que las primeras suposiciones indicaran que podría tratarse de un crimen, los indicios tanto de la escena como del cuerpo habrían hecho caer la hipótesis del homicidio de Héctor David Marinero .

Impacto en Capital Quién era el médico oncólogo sanjuanino hallado sin vida: hay sospechas de que su caso se trató de un crimen

Acorde lo manifestaron fuentes allegadas a la investigación que lleva adelante el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, como no fueron encontrados signos de violencia que hicieran pensar en un ataque, ni tampoco el fallecido habría presentado heridas visibles, todo se encaminaría hacia una muerte natural.

Una enfermedad cardíaca, que obligó a que le colocaran un stent semanas atrás, es uno de los argumentos que descartaría la comisión de un asesinato, lo mismo que la existencia de los objetos de valor en el inmueble. Si bien se sostuvo en un principio que habrían faltado pertenencias del médico oncólogo, más tarde, fuentes calificadas le dijeron a este medio que se hizo un conteo de los efectos que podrían haber sido sustraídos y que, finalmente, estaban todos.

En ese marco, las fuentes destacaron que para los investigadores será clave el resultado de autopsia, la que pondría fin a la tarea del personal de la UFI de Delitos Especiales. Se estima que el trabajo forense será determinante para el caso que representó un revuelo para los vecinos del consorcio donde vivía Marinero.

La gran duda que pesa por estas horas para los pesquisas reside en el paradero de un teléfono celular que usaba el fallecido. Si bien en su domicilio hallaron otros, familiares aún no pudieron dar con el dispositivo móvil que solía utilizar, por lo que ese faltante haría pensar en un posible robo.

Lo que desconcertó en un primer momento fue cómo y dónde se encontraba el cuerpo del profesional de la salud. Es que trascendió que yacía desnudo en la cama y con preservativos a su alrededor. No obstante, con el correr de las horas, el cuadro podría significar que el hombre mantuvo un encuentro sexual con alguien -que hasta ahora no pudo ser identificado- y posteriormente falleció.

¿Pudo estar acompañado de alguien al momento de morir? También es una posibilidad, aunque ello no representaría nada, si se comprueba que no hubo violencia en la muerte, es decir, que no existió un homicidio. Quizás estaba con una persona y la misma se asustó y se marchó. Nada se descarta por ahora.