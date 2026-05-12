Una moto robada en Mendoza fue recuperada en 25 de Mayo

En un operativo, personal de la Brigada de Investigaciones Este recuperó en 25 de Mayo una moto de alta cilindrada que había sido robada en Mendoza.

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El procedimiento tuvo lugar en la localidad de La Chimbera , específicamente en la intersección de Calle 23 y Ruta Provincial 279 . Mientras los efectivos realizaban tareas investigativas de rutina, divisaron a un hombre a bordo de una Bajaj Rouser NS 200cc.

Al detener la marcha del vehículo y solicitar la documentación correspondiente, el conductor confesó de inmediato que no tenía ningún papel que acreditara la propiedad del rodado. Sin embargo, la sorpresa de los uniformados llegó al chequear el dominio colocado.

Tras consultar el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los policías detectaron la maniobra: la patente que llevaba la imponente Rouser 200cc pertenecía, en realidad, a una Corven 110cc, un modelo mucho más pequeño y de características totalmente diferentes.

La confirmación del ilícito llegó al cotejar los números de motor y chasis. El sistema arrojó un pedido de secuestro vigente por el delito de robo investigado por personal policial de Guaymallén, Mendoza.