El viento Zonda ya llegó a Mendoza: el impactante video

El viento Zonda comenzó a sentirse con intensidad en el llano de Mendoza y ya genera las primeras complicaciones en distintos puntos de la provincia. El fenómeno descendió con fuerza desde la cordillera y se hizo visible especialmente en la localidad de Uspallata, donde se registraron ráfagas que superaron los 70 km/h, en medio de una jornada marcada por condiciones adversas.

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Las imágenes que circularon en las últimas horas muestran cómo el viento levanta polvo y reduce considerablemente la visibilidad, una de las características más peligrosas de este fenómeno típico de la región cuyana.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El viento Zonda ya llegó a Mendoza El fenómeno se intensificó en distintos sectores de la provincia vecina y provocó complicaciones. En el video se observa la situación en Uspallata, donde se registraron ráfagas de viento que superaron los 70 km/h. Más info en @tiempodesanjuan #viento #mendoza #sanjuan #alerta #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Este escenario en la vecina provincia funciona como un anticipo de lo que se espera para San Juan durante la tarde de este miércoles. Según lo previsto, el Zonda se instalará entre las 16 y las 17 horas, con ráfagas intensas que podrían alcanzar los 60 km/h, bajo alerta naranja en gran parte del territorio.

El climatólogo Germán Poblete advirtió que se trata de un evento inusual para esta época del año, al considerar que es “completamente extemporáneo”, y lo vinculó a la presencia de fenómenos extremos asociados al cambio climático.

De acuerdo al pronóstico oficial, el viento se mantendrá durante la tarde y la noche, con posibles picos de mayor intensidad hacia el atardecer. Además de las ráfagas, se espera una marcada reducción de la visibilidad, aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.

Tras el paso del Zonda, se producirá un cambio brusco en el tiempo: ingresará una masa de aire frío acompañada por viento Sur, lo que provocará un descenso sostenido de las temperaturas en los días siguientes, con máximas que irán en baja y la probabilidad de las primeras heladas de la temporada hacia el fin de semana.