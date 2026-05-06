Una madre empujó a su hija de 2 años bajo un camión en plena ruta y ocurrió un milagro

Un estremecedor episodio ocurrió este lunes por la tarde, cerca de las 17, en la Ruta Provincial N°6, a la altura de Paso Córdoba, en la ciudad de General Roca, Río Negro. Una mujer intentó matar a su hija de apenas dos años al arrojarla a la cinta asfáltica justo cuando pasaba un camión, pero la intervención de un grupo de ciclistas logró el milagro de evitar la tragedia.

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Según relataron los testigos, la mujer se encontraba al costado de la ruta con la niña en brazos, aparentando esperar el momento para cruzar . Sin embargo, de forma repentina, la arrojó hacia la calzada cuando un camión circulaba por el lugar. El conductor logró esquivarla con una maniobra riesgosa y continuó su marcha.

Fueron los ciclistas que pasaban por la zona quienes advirtieron la dramática escena y actuaron de inmediato. Rescataron a la menor, que había quedado en medio de la ruta, y dieron aviso urgente a la policía.

Efectivos de la Unidad Regional Segunda llegaron rápidamente al lugar y detuvieron a la mujer, quien fue trasladada a una dependencia policial en Chacra Monte. En tanto, la niña fue asistida por personal de emergencias en el lugar y luego derivada a un hospital.

Fuentes oficiales indicaron que la menor permanece internada, aunque no por lesiones sufridas durante el hecho, sino por una condición médica previa.

Desde la policía confirmaron que la detenida es la madre de la víctima y señalaron que se investiga el contexto del ataque. “Aparentemente, la habría querido empujar abajo de un camión; el vehículo logró esquivarla y luego la mujer continuó agrediéndola en la vía pública”, detallaron.

La mujer permanece detenida y se prevé la formulación de cargos en las próximas horas. La causa está en plena investigación y busca esclarecer los motivos detrás de lo ocurrido, que fue calificado por las autoridades como una conducta “totalmente irracional”.

Por su parte, la menor quedó bajo custodia del organismo de protección de la niñez provincial, mientras avanza la recolección de pruebas y testimonios para determinar las circunstancias del caso.

Fuente: LM Neuquén