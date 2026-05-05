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En La Plata

El estremecedor video que grabó la joven que murió al caer de un segundo piso

La Justicia analizó el celular de Rocío Alvarito y encontró registros en los que denunciaba violencia de género, lo que complica a Marcos Ariel García.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La investigación por la muerte de Rocío Alvarito, la joven de 26 años que murió tras caer desde el balcón de su departamento en medio de una discusión con su pareja, dio un giro clave tras el análisis de su celular, donde encontraron videos grabados por la propia víctima con material que complica la situación judicial de Marcos Ariel García.

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El hombre había declarado que Alvarito se arrojó por sus propios medios y que él intentó evitarlo; sin embargo, los registros incorporados a la causa muestran otra escena. En las imágenes, ella lo filma dentro del departamento, exhibe los daños en el lugar y las marcas en su cuerpo, mientras repite: "Ahí está el violento".

En otro tramo del video, difundidas por el portal El Día, se ve a García caminando por la vivienda, hablando por teléfono y juntando ropa en una bolsa, mientras la víctima registra lo ocurrido con evidente angustia.

Para los investigadores, el contenido refuerza la hipótesis de que la víctima se encontraba en una situación de violencia previa y que, en un intento desesperado por escapar, terminó cayendo del balcón. Esa línea contradice la versión inicial del acusado y abre nuevos interrogantes sobre lo sucedido en el departamento.

Si bien no existían denuncias formales, fuentes del caso señalaron que en el entorno cercano había antecedentes de conflictos y episodios de violencia. Según reconstruyeron, la relación era conflictiva y ella había manifestado su intención de terminar el vínculo.

La causa está actualmente caratulada como "abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada". No obstante, la familia de Rocío reclama que se reencuadre como "homicidio agravado en un contexto de violencia de género", a partir de las pruebas incorporadas en las últimas horas.

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Qué declaró el acusado y cómo fue la reconstrucción de la caída de Rocío Alvarito en La Plata

Rocío Aylén Alvarito murió el 29 de enero de 2026 al caer desde el segundo piso de su departamento en La Plata, en el contexto de una fuerte discusión con su pareja, Marcos Ariel García.

A los pocos días del hecho y según declaró ante el fiscal Álvaro Garganta, el acusado reconoció que existió una discusión, pero aseguró que la caída fue una decisión de la propia víctima. En su relato, sostuvo que intentó evitarlo, aunque afirmó que fue empujado en ese contexto y no pudo impedir que cayera.

De acuerdo con su testimonio, tras el episodio pidió ayuda a los gritos para alertar a los vecinos y solicitó que se diera aviso a la Policía. Durante su comparecencia se mostró visiblemente afectado, lloró y manifestó que llevaba más de 30 horas sin dormir ni alimentarse y adelantó que ampliará su declaración en los próximos días.

El hecho tuvo lugar en la vivienda que compartían, ubicada en la intersección de Diagonal 76 y calle 22, en el barrio La Loma. Luego de la caída, personal del SAME trasladó a Alvarito al Hospital Rossi, donde finalmente falleció como consecuencia.

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