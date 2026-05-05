Confirmaron un nuevo caso de Mpox: ¿qué es y cómo se contagia?

Un nuevo caso de Mpox, también conocido como viruela símica, se registró en la Ciudad de Buenos Aires y el total acumulado durante las primeras 15 semanas de 2026, asciende a ocho, siete de los cuales son con residencia en la citada ciudad y uno en la provincia de Río Negro que tiene antecedente de viaje a Chile.

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Según el informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) de la semana 16 al que accedió la Agencia Noticias Argentinas , en el mismo se incluye un escrito especial que actualiza el escenario sobre Mpox y, desde el último informe, publicado en la semana 11, se confirmó el citado caso en CABA.

En tanto, se indicó que los ocho casos confirmados corresponden a pacientes hombres de entre los 29 y 43 años, mientras que, en los casos con información disponible, el principal antecedente fueron las relaciones sexuales con hombres y con parejas nuevas o múltiples.

Además, la mayoría de los casos corresponde al clado Ib y solo en 2 de los 8 casos se identificó el Clado I. Si bien el número de casos notificados se mantiene bajo, es importante considerar que en la Región de las Américas se notificaron 784 casos entre las semanas epidemiológica 1 y 13 de 2026, siendo Estados Unidos y Brasil los países con mayor carga de esta enfermedad, con 364 y 215 casos respectivamente.

Qué es la Mpox

La Mpox, antes denominada viruela símica, viruela del mono o monkeypox, es una enfermedad zoonótica producida por un virus tipo Pox, que se puede transmitir de una persona a otra a través del contacto físico piel con piel y que tiene un período de incubación que suele ser de 6 a 13 días, pero que puede oscilar entre 5 y 21 días.

La enfermedad a menudo es autolimitada con lesiones características y los síntomas generalmente se resuelven espontáneamente dentro de los 14 a los 21 días, mientras que se transmite por contacto físico estrecho de persona a persona (por ejemplo, cara a cara, piel con piel, boca con boca, boca con piel), incluido el contacto sexual.

Ante esta situación, un mayor número de parejas sexuales puede aumentar la exposición al virus y la transmisión durante las relaciones sexuales puede ocurrir aunque no exista penetración o se use preservativo. Aunque este es muy efectivo para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, su rol para evitar la transmisión de la Mpox es muy limitado.

La Mpox también puede transmitirse:

Por contacto cercano o estrecho con lesiones, descamaciones de la piel, gotitas respiratorias y materiales contaminados, como toallas y ropa de cama, tapizados y utensilios de uso compartido.

Una persona embarazada cursando la infección puede transmitirla al feto a través de la placenta, y durante o después del nacimiento a través del contacto piel con piel.

Aquellas personas que interactúan estrechamente con una persona enferma de Mpox, incluidos los trabajadores de la salud, cuidadores, convivientes y las parejas sexuales, tienen un mayor riesgo de infección.

¿Cuáles son los síntomas?

La Mpox se caracteriza por las lesiones en la piel y/o mucosas, las cuales pueden ser manchas rosadas planas o sobreelevadas, úlceras, ampollas o costras y generalmente producen un dolor que puede ser intenso. Las lesiones pueden ser pocas o muchas y ubicarse en la piel o mucosas, con mayor frecuencia en la región genital o anal.

También pueden presentarse lesiones no visibles en la piel, por ejemplo, en la mucosa de la garganta o en el recto, mientras que suele causar fiebre, cansancio, dolor muscular o de cabeza, inflamación de los ganglios y dolor en la región genital, el ano o el recto.

En tanto, es muy frecuente la coinfección con otras infecciones de transmisión sexual y las personas con inmunidad disminuida tienen mayor riesgo de padecer formas graves.