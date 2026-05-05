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Rastrillaje efectivo

Apareció el niño buscado en Corrientes y su padre fue detenido

El menor estaba desaparecido desde el domingo por la noche cuando su padre Josias Santos Regis lo raptó.

Por Agencia NA
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El niño que estaba desaparecido en Corrientes, fue hallado este martes tras intensos operativos en la causa. Su padre, Josías Santos Regis, también fue encontrado y ahora se encuentra detenido.

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El hallazgo sucedió este martes cerca de las 10.30hs en el paraje Duraznillo, zona de camino de tierra, lugar donde la Policía realizaba rastrillajes, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Se informó, de manera preliminar, que ambos se encuentran en buen estado de salud y serán atendidos por médicos.

Como ocurre en todos los casos, tras la aparición se preserva la identidad del pequeño y se deja de difundir la imagen. De este modo, ahora solo se lo podrá mencionar como N.S.R., de 6 años.

FUENTE: Agencia NA

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