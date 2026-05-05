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En Corrientes

Qué se sabe de la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, el niño de 6 años por el que se activó el Alerta Sofía

La denuncia sobre la desaparición del niño fue radicada por la madre del menor, Mariana Riquelme. La Policía activó un operativo cerrojo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nahuá Santos Riquelme, el niño que es buscado intensamente tras su desaparición en Corrientes.

Nahuá Santos Riquelme, el niño que es buscado intensamente tras su desaparición en Corrientes.

La provincia de Corrientes activó el Alerta Sofía tras la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, de seis años. En medio de la investigación por su paradero, se reveló un estremecedor detalle horas antes de su desaparición. Según fuentes oficiales, su padre, Josias Santos Regis, se lo habría llevado tras disparar y herir a otro hombre.

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El herido fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital San Roque, donde continúa internado. La causa quedó a cargo de la Comisaría Distrito Segunda de Esquina, que investiga el hecho como tentativa de homicidio, en paralelo con la intensa búsqueda del menor.

Según los medios locales, la secuencia ocurrió el domingo por la noche en una vivienda ubicada sobre la calle Pujol al 1900, donde se desarrollaba una reunión. En ese marco, Regis habría irrumpido en el lugar y efectuado varios disparos contra Julio Javier Nieva, de 47 años. Esto desató el operativo policial y la activación del Alerta Sofía.

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Los detalles de la desaparición y búsqueda del niño de Corrientes

De acuerdo a la información dada por las fuentes oficiales a cargo del caso, el domingo pasado, el niño se fue junto a su papá, Josias Santos Regis, conocido como “El Brasilero”. Sus familiares y cercanos describieron al pequeño con cabello rubio con rulitos, ojos claros, tez blanca y afirmaron que la última vez que lo vieron tenía un pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y campera marrón tipo inflable.

Por otro lado, Mariana Riquelme, su madre, conversó con medios locales y manifestó su angustia por la situación: "Quiero saber dónde está mi hijo“. Fue ella quien se encargó de formalizar la denuncia y contar con la intervención de una fiscalía. Las autoridades difundieron datos y características físicas tanto del sospechoso como del menor para facilitar su identificación.

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En diálogo con medios locales la mujer expresó su angustia y contó que el padre del menor lo retiró al mediodía para almorzar y que luego pasaron por su casa con la intención de ir a pescar. “A la noche empezó a llamarme, yo no lo atendía, estaba en una reunión con mis amigos. A las 9 de la noche lo llamé para saber dónde estaba mi hijo para ir a buscarlo, pero no me respondió”, contó María en diálogo con Radio Dos.

Respecto al paradero del niño, la madre señaló: “No tengo más noticias, no sé nada, sé que a la tarde estuvieron en la playa, espero poder ver las cámaras de seguridad para saber más”.

Mariana también descartó una posible huida de su expareja al país vecino “porque no tiene nada ahí”. Asimismo, comentó que permitía que el hombre, a quien denunció por “actitudes violentas”, pase el día con su hijo.

“Él estaba de ilegal acá, yo pedí que lo deporten, pero nadie hizo nada, yo no estaba tranquila porque él tenía acciones violentas conmigo, entraba a mi casa, hacía lo que quería”, cuestionó la mujer y agregó que tiene otro hijo con el hombre buscado por la justicia.

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