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Charla telefónica

Milei habló con el primer ministro de Canadá: buscan avanzar en un acuerdo con el Mercosur

El Jefe de Estado habló telefónicamente con Mark Carney; resaltaron la importancia de distintos sectores estratégicos.

Por Agencia NA
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El presidente Javier Milei mantuvo este viernes una charla telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, donde dialogaron sobre posibles acuerdos para cerrar con el Mercosur y profundizar la relación bilateral entre ambos países.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la charla entre ambos mandatarios se dio durante el feriado por el Día del Trabajador. En la misma, platicaron sobre el posible avance entre un acuerdo Canadá-Mercosur y reafirmar la asociación en sectores estratégicos como minería, energía y defensa.

En la misma línea, Milei invitó a Carney para que visite el país en los próximos meses, según indicó el canciller Pablo Quirno.

El funcionario destacó el rol de Canadá, que es “el inversor número uno en minería en la Argentina”, sumado a las “negociaciones económicas activas” que hay entre ambos países, con el objetivo de “abrir oportunidades para concretar negocios e inversiones en nuevos sectores como el Acuerdo Mercosur-Canadá y el Tratado Bilateral de Inversiones”.

Por su parte, el primer ministro canadiense resaltó la capacidad del Mercosur, que cuenta con “un valor de más de $4 billones” y representa, colectivamente, “la quinta economía más grande del mundo”.

“Los líderes dialogaron sobre la relación bilateral en la industria de defensa y el potencial de un mayor crecimiento de las exportaciones canadienses. Asimismo, celebraron la próxima participación de Argentina en la Operación NANOOK en el norte de Canadá”, detallaron desde el país norteamericano.

“Los dirigentes esperan con ilusión la Copa Mundial de la FIFA, que comienza el próximo mes y será organizada conjuntamente por Canadá. Acordaron mantenerse en estrecho contacto”.

La posibilidad de cerrar un acuerdo con Canadá se da luego de que haya entrado en vigencia el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, el cual crea un mercado de 700 millones de personas.

Así, comienza un gradual desmantelamiento arancelario para más del 90% del comercio bilateral. Esta reducción no es homogénea, sino que cada sector tiene regímenes diferentes, que en algunos casos alcanzan hasta los 15 años, como en el caso de la industria automotriz.

El convenio establece cuotas arancelarias colectivas para el Mercosur entre las que se destacan: carnes bovinas, aviares y porcinas, arroz, maíz, sorgo, miel, quesos, leche en polvo, etanol y ovoproductos. Además, el 80% de las exportaciones industriales comenzarán a tener un arancel de entrada de cero por ciento.

Los beneficios directos los recibirán productos como el aceite de soja para uso industrial, el aceite de girasol y productos pesqueros.

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