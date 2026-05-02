San Juan es la provincia argentina con mayor cantidad de km2 de áreas protegidas, aunque algunas aún no tienen un plan de manejo

En el mundo se valoran cada vez más las áreas protegidas en los diferentes puntos del planeta porque implica que un determinado territorio geográfico ha sido definido, reconocido y gestionado legalmente para lograr la conservación de la naturaleza a largo plazo, sus ecosistemas y valores culturales asociados. En este contexto San Juan cuenta con 19 áreas protegidas en todo el territorio, bajo la administración de la Dirección de Conservación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, incluyendo Parques Nacionales, Sitio Ramsar, reservas de biosferas y patrimonio de la UNESCO. Con una superficie cubierta de 27.291km2 siendo éste el 30 por ciento del total de la provincia que es de 89.651km2, de acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección citada a cargo de Ezequiel Salomón.

Según el Sistema Federal, Argentina cuenta con 577 áreas protegidas, cubriendo más de 46 millones de hectáreas, incluyendo las marinas. San Juan es líder en porcentaje de su territorio bajo normas de conservación, seguida por Patagonia Norte que incluye áreas distribuidas entre Chubut, Neuquén, La Pampa y Río Negro.

“Al poseer gran cantidad de nuestro territorio protegido, es una de las provincias con mayor cantidad de superficie cubierta de Argentina colocándola en una de las primeras según el Sistema Federal de Áreas Protegidas –SiFAP-. En tanto el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) San Juan lidera este listado por territorio cubierto destinado a la conservación”, indica Ezequiel Salomón, director de Conservación de la provincia.

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Espacios protegidos

La cantidad de kilómetros cuadrados en áreas protegidas obedece a que comprende los siguientes sitios: Parque Provincial Ischigualasto -Patrimonio de la Humanidad-UNESCO-; Reserva de la Biósfera San Guillermo - Incluye Parque Provincial y Reserva Nacional-; Parque Nacional El Leoncito -Observatorios astronómicos y pampa de El Leoncito-; Reserva de Uso Múltiple Valle Fértil; Parque Provincial Presidente Sarmiento en Zonda; Sitio Ramsar Lagunas de Guanacache; Reserva Privada Don Carmelo; Refugio de Vida Silvestre Los Morrillos; Parque Natural y Paisaje Protegido Loma de Las Tapias; Paisaje Protegido Pedernal; Área Natural Protegida La Ciénaga en Jáchal; Monumento Natural Alcázar en Calingasta; Embalse Dique de Ullum- área recreativa con protección ambiental-; Parque Natural y Paisaje Protegido Médanos Grandes en Caucete; Reserva Privada Barreal Blanco; Área Natural Protegida de la Sierra de Chávez en Valle Fértil; Área Natural Protegida de la Sierra de Riveros; Reserva Natural Valle del Sol en Barreal, y Reserva Natural de la Defensa Manantiales en Calingasta.

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Éstas contienen gran parte de la diversidad biológica de la región, y custodian el patrimonio arqueológico y paleontológico provincial de enorme valor histórico, científico y paisajístico. Además, algunas están ubicadas muy cerca de la Capital sanjuanina como por ejemplo Parque Sarmiento en Zonda a sólo 20 kilómetros, al igual que el Parque Natural y Paisaje Protegido Loma de Las Tapias en Ullum.

“Las áreas protegidas son de gran valor ya que también tienen el objetivo de proteger las cuencas hidrográficas y los suelos, colaborar con la regulación del clima, proveer recursos y materias primas, alimentos y medicinas, contribuir al control biológico de plagas y enfermedades, brindar el marco ideal para la investigación científica, la educación y la capacitación ambiental, permitir el desarrollo de actividades turísticas y recreativas sustentables que habilitan el desarrollo social y económico local y regional”, indica Salomón.

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Planes de manejo

Una materia pendiente a la fecha es que no todas cuentan con un plan de manejo, es decir un documento técnico y de planificación estratégica que define los objetivos, las normas y las acciones necesarias para conservar la biodiversidad y los recursos naturales de un área natural, al tiempo que permite usos sostenibles.

Algunas áreas protegidas bajo la administración de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable cuentan con estos planes como la Reserva de Biosfera San Guillermo y el Parque Presidente Sarmiento. Hay otros que se encuentran para su aprobación como es el caso del Área Protegida Manantiales, o en elaboración como el Paisaje Protegido Pedernal; Lomas de Las Tapias; Reserva de Usos Múltiples de Valle Fértil, en tanto otros se encuentran en etapa de inicio de sus planes, según indican desde la Secretaría de Ambiente.

“La elaboración de un plan de manejo es muy importante y por ello demora un tiempo prolongado ya que estos poseen la participación de muchos sectores tanto sociales como privados. Poder manejar un área de la mejor manera priorizando la conservación de estos ecosistemas y sus riquezas tanto naturales como culturales”, explica Salomón.

Actualmente todas las áreas protegidas que están bajo la Dirección de Conservación poseen cuerpo de guardaparque y las que no poseen se las recorre de forma permanente con el personal más cercano a esa área.