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Capital Federal

Siete heridos y un patrullero volcado tras un violento choque

El siniestro ocurrió esta mañana en pleno centro cuando un móvil policial impactó contra un Audi A3.

Por Agencia NA
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Un fuerte accidente se produjo en las primeras horas de este sábado en el barrio de Balvanera, en centro de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), donde un patrullero chocó con un vehículo particular y dejó un saldo de siete heridos.

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El siniestro ocurrió a las 5:45 hs. en la intersección de la avenida Corrientes y Callao, cuando el móvil policial impactó contra un auto en el que viajaban cinco personas.

Por la fuerza del impacto, el vehículo policial quedó volcado sobre uno de sus laterales y una moto Honda CB 190 que se encontraba estacionada también fue afectada.

Según las primeras informaciones, resultaron heridos los ocupantes del Audi A3 y los dos efectivos de la Policía de la Ciudad que circulaban en el patrullero.

Fuentes policiales confirmaron que el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó a los dos efectivos al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de "politraumatismos", aunque se aclaró que "ninguno reviste riesgo de vida".

En tanto, el acompañante del Audi, un hombre venezolano de 28 años, fue ingresado al Hospital Rivadavia, mientras que el resto de los afectados fue asistido en el lugar por personal del sistema de emergencias.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de Bomberos de la Ciudad, quienes realizaron la "neutralización de la energía eléctrica" de los vehículos involucrados para evitar mayores riesgos.

El incidente generó importantes complicaciones en el tránsito de la zona durante la mañana debido a que el móvil terminó "lateralizado" sobre la calzada.

Por estas horas, se intenta establecer las causas que provocaron el impacto en una de las esquinas más transitadas del centro porteño.

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