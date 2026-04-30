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Crimen

Lo mató por una broma mientras jugaban al truco y le darían perpetua

Un jurado populoar declaro al acusado culpable de "homicidio con alevosía".

Por Agencia NA
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Los integrantes de un jurado popular declararon este jueves penalmente responsable a Juan Pedro Cides por el crimen de otro hombre, mientras jugaban al truco en una vivienda de la localidad neuquina de Loncopué, ubicada al norte de Zapala, en un hecho ocurrido a mediados del año anterior.

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Cides está acusado de ‘homicidio con alevosía’ en perjuicio de Franco Daniel Ramírez, de 25 años, por lo que le correspondería una condena de prisión perpetua, según confirmó la fiscalía.

En aquella oportunidad -el 1 de junio de 2025-, y tras una broma en medio de un juego de cartas en una casa del barrio 114 Viviendas, Cides se enfureció, extrajo un arma blanca de entre sus ropas y atacó al otro sujeto asestándole una puñalada a la altura del corazón, provocándole la muerte.

Por lo tanto, la fiscal Laura Pizzipaulo sostuvo que se trató de “un ataque súbito y a traición”. Además, Ramírez se encontraba en estado de ebriedad, por lo que su vulnerabilidad era más que evidente.

En el debate, que se extendió por tres jornadas, declararon testigos presenciales y peritos, y también se incorporó prueba documental y científica. Tras el veredicto de responsabilidad, que se conoció esta tarde, en una próxima instancia se deberá fijar la pena que le corresponde al acusado, aunque ante de eso la Oficina Judicial deberá establecer la fecha para la realización del juicio de censura.

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