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Amplia investigación

Megaoperativo internacional contra la explotación sexual infantil: 84 detenidos

Se hicieron operativos en 17 provincias argentinas, sumado la Ciudad de Buenos Aires, y 15 países.

Por Agencia NA
Hubo 270 allanamientos en 17 provincias, Ciudad de Buenos Aires y otros 15 países.&nbsp;

Hubo 270 allanamientos en 17 provincias, Ciudad de Buenos Aires y otros 15 países. 

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (CIJ) coordinó un operativo internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que concluyó con 84 detenidos en 17 provincias de Argentina, más Capital Federal, y a otros 15 países.

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A través del operativo “Aliados por la Infancia VI”, se realizaron 270 allanamientos, de los cuales 68 ocurrieron en el país, en Capital Federal, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán. Mientras que el resto de los procedimientos se distribuyó: 159 en Brasil, siete en Panamá y en República Dominicana; cinco en Guatemala, en Uruguay y en Paraguay; cuatro en Costa Rica y en España; tres en Perú; y uno en Puerto Rico, en Honduras y en Francia.

En esos objetivos fueron detenidos 84 sospechosos por tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas. En Argentina hubo 26 arrestos y 58 en el resto del mundo.

Al igual que las ediciones anteriores, Aliados por la Infancia VI surge de las investigaciones dispuestas por la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, quien encomendó al CIJ el uso de las herramientas digitales ICACCOPS/CPS (Internet Crimes Against Children Child Online Protection System/Child Protection System) para identificar usuarios de redes P2P que distribuyen material de abuso sexual contra N,NyA, así como el análisis de los reportes remitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

Como resultado, la Unidad de Cibercrimen del CIJ identificó en Ciudad de Buenos Aires 15 domicilios, 11 en Santa Cruz, ocho en la provincia de Buenos Aires, cuatro en Córdoba, en Jujuy y en Misiones, tres en Entre Ríos, en Santa Fe, en Mendoza y en Chubut, dos en Catamarca y en Salta, y uno en Chaco, en Formosa, en Neuquén, en Tucumán, en San Luis, en Santiago del Estero y en Santa Cruz. Esa información fue remitida a las jurisdicciones correspondientes, que profundizaron las investigaciones y realizaron tareas de verificación de domicilios.

El Fiscal General a cargo del Ministerio Público Fiscal de CABA, Martín López Zavaleta, valoró: “Estamos muy conformes con los resultados que obtuvimos y donde participaron varios países coordinados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este tipo de actividades son muy importantes porque nos constituimos como coordinadores generales”.

“No nos olvidemos que hacer allanamientos en varios países en simultáneo es una tarea que requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, y todo eso se hizo desde el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Estamos desarticulando redes que trafican este tipo de imágenes de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, yendo hacia el fondo: yéndolos a buscar, llevándolos detenidos, secuestrándoles todo el equipo donde tienen guardadas estas imágenes, investigando también si no son —además de tenedores de este tipo de material— autores de delitos de abuso sexual para niños, niñas y adolescentes”, expuso.

Por su parte, la fiscal Daniela Dupuy, de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del MPF CABA, explicó: “Lo que sigue ahora, después de este trabajo en equipo excelente y con esta nueva gestión del doctor Martín López Zavaleta; es el análisis de los dispositivos de almacenamiento informático por parte del CIJ. Y allí se determinará si realmente vamos a juicio o si rápidamente llevamos a cabo —obviamente conversándolo con los defensores— alguna vía alternativa, como son los juicios abreviados. Pero estos casos requieren eficacia, rapidez y resultados; y eso, creo que, entre todos, estamos trabajando para llevarlo a cabo lo más pronto posible".

Mientras que la secretaria general a cargo de CIJ, Bárbara Moramarco, agregó: “La intervención del Ministerio Público Fiscal, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, no hace más que evidenciar que la cooperación internacional constituye un presupuesto ineludible y un instrumento esencial para el abordaje eficaz de estas modalidades delictivas de carácter transnacional”.

“Aliados por la Infancia” es una operación internacional coordinada desde la República Argentina que tiene por objetivo combatir la explotación sexual de N,NyA en entornos digitales. Fue diseñada para investigar y perseguir delitos vinculados con la tenencia, distribución y producción de material de abuso sexual contra N,NyA, con acciones simultáneas en múltiples países.

La operación surgió a partir del trabajo conjunto entre la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ).

Gracias a esta cooperación, la Argentina firmó un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center (Fox Valley Technical College), obteniendo acceso al sistema ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child Online Protection System). Esta herramienta permite detectar usuarios que distribuyen contenido de abuso sexual infantil en redes P2P. En paralelo, se incorporó la plataforma CPS (Child Protection System), desarrollada por la ONG Child Rescue Coalition, que también identifica en tiempo real a usuarios involucrados en estas actividades delictivas.

FUENTE: Agencia NA

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