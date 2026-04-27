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Rosario

Una nena se cayó en la escuela, se golpeó con un banco de cemento y murió

La menor falleció horas después de una caída en un establecimiento de Rosario. Sus familiares cuestionan el relato de un tropiezo y denuncian demoras en la asistencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
escuela rosario

Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad educativa de Rosario tras la muerte de una nena de 6 años que sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante el recreo en su escuela.

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El hecho ocurrió el viernes 24 de abril, cerca de las 15, en la Escuela N° 117 Islas Malvinas. Según la primera versión brindada por docentes a la Policía, la niña se habría tropezado con los cordones de sus zapatillas, cayó al suelo y golpeó su cabeza contra un banco de cemento en el patio del establecimiento.

Tras el accidente, fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones. En medio del dolor, su familia decidió donar sus órganos.

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Sin embargo, con el correr de las horas surgieron fuertes cuestionamientos por parte del entorno de la menor, que pone en duda la reconstrucción inicial de lo ocurrido. “No nos cierra”, expresó su padre, quien aseguró que al momento de subirla a la ambulancia la niña tenía los cordones atados con doble nudo, tal como él mismo se los había hecho antes de que fuera a la escuela.

Además, denunció demoras en la asistencia: afirmó que pasaron más de 20 minutos hasta que fue notificado del accidente y sostuvo que no había adultos supervisando el recreo, según reportó el medio local Rosario3.

Los familiares también señalaron antecedentes recientes que incrementan sus sospechas. Indicaron que la nena asistía a la institución desde hacía apenas dos meses y que semanas atrás ya había sufrido otra caída en el mismo establecimiento, que le provocó heridas en la nariz.

En la misma línea, una tía de la menor fue tajante al referirse a la versión de las docentes: consideró que se trató de un intento por “lavarse las manos”. “¿Cómo dicen lo de los cordones si no la vieron y cuando subió a la ambulancia los tenía atados? Esto no va a quedar así”, advirtió.

La investigación quedó en manos del fiscal Matías Edery, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, quien deberá determinar cómo se produjo el hecho y si existieron responsabilidades.

Mientras tanto, la escuela permanece cerrada por duelo y se informó que las clases se reanudarán el martes, en medio de un clima de dolor e incertidumbre.

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