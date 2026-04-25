Consumo en mutación: leve repunte, caída en supermercados y giro hacia compras de cercanía

El consumo masivo en Argentina muestra señales incipientes de recuperación, pero con un cambio profundo en los hábitos: mientras los supermercados continúan en retroceso, los consumidores migran hacia compras más pequeñas y frecuentes en comercios de cercanía para sostener el presupuesto en un contexto de pérdida de poder adquisitivo.

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Así lo describió el director comercial de Nielsen para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, Damián Graziano, quien definió el momento actual como una etapa de transición. “En abril todavía no está recuperando supermercados. Lo que estamos viendo es una tendencia que empieza a ser de mediano y largo plazo”, señaló.

Según explicó en el programa Economía 21 por Splendid AM 990, el panorama general del consumo muestra “un leve brote verde”, luego de varios meses de desaceleración iniciados en la segunda mitad del año pasado. “Esa tasa que empezaba a tender a cero hizo un pequeño rebote, básicamente traccionado por bebidas y alimentos”, indicó. La novedad, precisó, es que ese repunte ya no se limita a productos como golosinas o snacks: “Se empieza a ver con alimentos básicos, lo cual es positivo porque configura una canasta más consolidada”.

El rebote, sin embargo, es moderado. “Nos lleva a un interanual del 1%, empieza a verse un poco ese recupero, pero somos muy conservadores porque ahora se compara contra bases más altas del año pasado”, advirtió.

De 4,2 millones de tickets resignados por los supermercados en tres años, una parte migró a otros canales De 4,2 millones de tickets resignados por los supermercados en tres años, una parte migró a otros canales

En paralelo, los precios continúan en alza, aunque con diferencias según el canal de venta. “La aceleración se está viendo en todos los canales, pero en autoservicios las variaciones son un poco menores, y eso también está atrayendo al consumidor”, explicó Graziano.

Ese fenómeno está vinculado a un cambio estructural en el comportamiento de compra. “El consumidor se está yendo de la gran cadena, de la compra grande. Hoy el bolsillo está muy apretado y busca controlar el gasto”, sostuvo. En esa línea, según supo la Agencia Noticias Argentinas, describió una nueva lógica: “Empieza a tener más visitas a tiendas más chicas. El almacén de barrio y el autoservicio están más atractivos”.

El desplazamiento responde, en gran medida, a la caída del ingreso real y al aumento de los gastos fijos. “Hay una correlación casi uno a uno entre el aumento de tarifas y la caída del consumo. Lo que antes se gastaba en productos hoy se destina a transporte, luz o gas”, afirmó. Y sintetizó: “Se pasa de un consumo aspiracional a uno funcional”.

El impacto también se refleja en la actividad comercial. “Hay entre 600 y 700 tiendas menos a nivel nacional en algunos rubros, como perfumerías”, ejemplificó, y vinculó ese retroceso a la menor circulación de dinero: “No hay pesos, y eso se ve en el consumo”.

En ese contexto, incluso los sectores de mayor poder adquisitivo modifican sus prioridades. “El ABC1 hoy no está traccionando consumo. Está pensando en viajar, en comprar un auto o en invertir en una propiedad”, explicó.

A nivel regional, Graziano señaló que el fenómeno no es exclusivo de Argentina. “El latinoamericano busca precio, es más volátil con las marcas y empieza a comoditizar el consumo”, indicó. Según datos del sector, “el 35% busca precio”, una conducta que, según el especialista, se replica en países como Brasil, Colombia o México.

Finalmente, advirtió que el canal supermercadista sigue siendo el más afectado. “Hoy es el que está tirando hacia abajo el consumo, con una caída cercana al 5% interanual en el último bimestre”, concluyó.