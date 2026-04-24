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Tristeza

Conmoción en el voleibol: murió Micaela Vogel, ex integrante de Las Panteras

La deportista tenía 42 años y luchaba contra una grave enfermedad.

Por Agencia NA
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El voleibol arentino atraviesa horas de profundo dolor, tras conocerse este viernes la muerte de Micaela Vogel, ex jugadora de la selección argentina femenina y referente de una generación histórica de Las Panteras.

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La noticia fue confirmada por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), que expresó su pesar a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales. La exdeportista tenía 42 años y padecía una grave enfermedad.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Vogel tuvo una destacada trayectoria tanto en el vóley nacional como internacional, donde llegó a competir en la liga italiana, considerada una de las más exigentes del mundo. Asimismo, a lo largo de su carrera defendió camisetas de clubes importantes del país, entre ellos GEBA y San Lorenzo, además de formar parte de distintos procesos de la selección femenina.

Desde la FeVA manifestaron: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de Selección y que venía luchando con una grave enfermedad”.

La muerte de la exvoleibolista generó una fuerte repercusión en el ambiente deportivo, donde ex compañeras, entrenadores y clubes expresaron mensajes de despedida y condolencias para su familia y seres queridos.

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