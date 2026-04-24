Conmoción en el voleibol: murió Micaela Vogel, ex integrante de Las Panteras

El voleibol arentino atraviesa horas de profundo dolor, tras conocerse este viernes la muerte de Micaela Vogel, ex jugadora de la selección argentina femenina y referente de una generación histórica de Las Panteras.

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La noticia fue confirmada por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), que expresó su pesar a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales. La exdeportista tenía 42 años y padecía una grave enfermedad.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Vogel tuvo una destacada trayectoria tanto en el vóley nacional como internacional, donde llegó a competir en la liga italiana, considerada una de las más exigentes del mundo. Asimismo, a lo largo de su carrera defendió camisetas de clubes importantes del país, entre ellos GEBA y San Lorenzo, además de formar parte de distintos procesos de la selección femenina.

Desde la FeVA manifestaron: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de Selección y que venía luchando con una grave enfermedad”.

La muerte de la exvoleibolista generó una fuerte repercusión en el ambiente deportivo, donde ex compañeras, entrenadores y clubes expresaron mensajes de despedida y condolencias para su familia y seres queridos.