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Murió un actor de "El Chavo del 8" y hay conmoción en el mundo del espectáculo

Tenía 85 años y había sido parte del universo creado por Chespirito, uno de los programas más emblemáticos de la televisión latinoamericana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El mundo del espectáculo está de luto tras la muerte de Ricardo de Pascual, recordado por su participación en la icónica serie El Chavo del 8. El actor falleció a los 85 años, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus canales oficiales.

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De Pascual formó parte del universo televisivo creado por Roberto Gómez Bolaños y tuvo intervenciones en distintos episodios con personajes secundarios, entre ellos el recordado “Señor Calvillo”, que interactuaba con los vecinos de la popular vecindad.

Según trascendió, el actor atravesaba problemas de salud vinculados a una enfermedad pulmonar (EPOC), que se habrían agravado en los últimos años tras haber contraído Covid-19.

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