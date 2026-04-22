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Saludable medida

Reino Unido: los nacidos después de 2009 no podrán comprar cigarrillos

Una reforma histórica que endurece también el control del vapeo y amplía los espacios sin humo en todo Reino Unido.

Por Agencia NA
Reino Unido prohíbe la compra de tabaco a los nacidos desde 2009

Reino Unido prohíbe la compra de tabaco a los nacidos desde 2009

La Ley de Tabaco y Vapeo en el Reino Unido terminó su largo recorrido por el Parlamento este martes y ahora espera la sanción real en los próximos días. La norma prohibirá de por vida la compra de cigarrillos a quienes hayan nacido a partir del 1 de enero de 2009.

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La clave de esta reforma que se busca desde 2024 es un cambio estructural, ya que no fija una edad mínima estática, sino que establece una barrera generacional con el objetivo de que, a largo plazo, vaya desapareciendo el consumo de tabaco.

La intención del Ejecutivo británico

De esta manera, el Ejecutivo británico busca reducir de forma drástica el impacto sanitario y económico del tabaquismo, una de las principales causas de muerte prevenible en el país.

"Es un momento histórico para la salud de la nación", destacó el secretario de Sanidad, Wes Streeting, quien este martes celebró que "los niños en el Reino Unido formarán parte de la primera generación libre de humo, protegida de toda una vida de adicción y daños", según publicó The Guardian. El ministro defendió además la lógica preventiva de la norma: "La prevención es mejor que la cura. Esta reforma salvará vidas, aliviará la presión sobre el sistema sanitario y construirá un Reino Unido más saludable".

Las cifras del tabaquismo en Reino Unido

Solamente en Inglaterra, fumar provoca cada año unos 400.000 ingresos hospitalarios y 64.000 fallecimientos, además del costo para el sistema sanitario en tratamientos de enfermedades asociadas, como el cáncer o las patologías cardiovasculares, según consignaron medios locales.

Los cálculos del Ejecutivo británico indican que el impacto total sobre la economía, incluida la pérdida de productividad, se eleva a más de 20.000 millones de libras anuales.

FUENTE: Agencia NA

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