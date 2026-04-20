Balacera en zona Arqueológica de Teotihuacán deja dos muertos y cuatro heridos

La mañana de este lunes 20 de abril se registró una balacera en la zona Arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, que dejó cuatro personas lesionadas y dos muertas, luego de que el agresor disparó desde la Pirámide de la Luna.

Los datos preliminares refieren que cuatro personas resultaron heridas por arma de fuego, mientras que dos más quedaron lesionadas tras caer de la pirámide. Por su parte, el IMSS-Bienestar informó que recibieron a siete personas, entre ellas una menor de edad, derivado del ataque.

De los siete atendidos, se detalló que cuatro presentaron lesiones por arma de fuego, una resultó con fractura, otra más con un esguince y una más solo presentó crisis de ansiedad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/c4jimenez/status/2046299210748993558&partner=&hide_thread=false BALAZOS en la PIRÁMIDE de LA LUNA

Autoridades reportan q al menos una mujer fue asesinada de un balazo en la parte alta de la pirámide en Teotihuacán.

El hombre q la atacó, también está herido de bala.

Agentes de @SS_Edomex @SSPCMexico y distintas corporaciones ya en el punto. pic.twitter.com/mfockmeVq3 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 20, 2026

El ataque armado provocó caos en el centro ceremonial que es uno de los principales sitios turísticos del país. Testigos del hecho refirieron haber escuchado cerca de 20 detonaciones de arma de fuego alrededor de las 12:00 horas.

Ante la situación, elementos de emergencias, de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) al sitio para evacuar a los turistas y brindar atención médica a los lesionados.

Fuentes de seguridad detallaron a Infobae México que derivado del ataque armado cuatro personas resultaron lesionadas, mientras que dos más murieron. Entre las víctimas se encuentra una mujer canadiense que fue agredida a tiros.

Los datos proporcionados refieren que el tirador -aún no identificado- se suicidó luego de cometer el ataque armado en la Pirámide de la Luna.

Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad del Estado de México, informó que las personas que resultaron lesionadas fueron eran mujeres extranjeras: dos de nacionalidad colombiana, una rusa y una canadiense, quienes reciben atención médica tras los hechos.

Además, se detalló que dos personas más resultaron lesionadas luego de que intentaron huir y cayeron de la pirámide. Todos los heridos se encuentran en hospitales.

Las autoridades se mantienen a la espera de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar el levantamiento del cuerpo del agresor, quien aún no es identificado.

Un video que circula en redes sociales muestra al presunto agresor, vestido con camisa de cuadros y con cubrebocas, mientras manipula un arma de fuego. En el material también se observa a un grupo de personas agrupadas sobre la Pirámide, posiblemente amenazadas.

Otros videos compartidos en redes sociales muestran el momento en el que una mujer alertó a los turistas diciendo que le llamaran a la policía, así como la detonación de un arma de fuego.

Un turista chileno compartió detalles de la evacuación luego de que se registró el ataque armado, afirmando que los elementos de seguridad les solicitaron evacuar la zona.

El Gabinete de Seguridad informó que tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona Arqueológica se desplegó un operativo coordinado que permitió el aseguramiento de un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

Respecto a las víctimas, detalló que se encuentran recibiendo atención médica, esto luego de que se reportó que algunos resultaron lesionados luego de caer de la pirámide.

Luego de la balacera registrada la mañana de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó los hechos y expresó sus condolencias a las personas afectadas. Asimismo, informó que ya se encuentran en contacto con la Embajada de Canadá luego de la muerte de la mujer turista.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”, escribió la presidenta en sus redes sociales.

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La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lamentó los hechos violentos registrados esta mañana y detalló que brindaron las facilidades necesarias para que las autoridades realizaran su labor.

Las acciones en la zona Arqueológica de Teotihuacán se mantienen para levantar el cuerpo del agresor, así como para la realización de las investigaciones del hecho.