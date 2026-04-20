Con un presupuesto superior a los $1.600 millones, el Gobierno licitó un servicio de alimentación para hospitales y centros de salud provinciales

El Gobierno lanzó la licitación pública para la contratación de un servicio alimentario integral destinado a distintas entidades sanitarias estatales. El presupuesto oficial del llamado es de 1.631.479.812,60 pesos y comprende la provisión, cocción, elaboración y distribución de alimentos mediante raciones en cocido. El plazo de contrataciones será por 12 meses con opción de prórroga por un período menor o igual y la apertura de sobres se llevará a cabo el 4 de mayo.

Según el documento oficial, la prestación será brindada a los hospitales César Aguilar de Caucete, Rizo Esparza de Angaco, San Roque de Jáchal, 25 de Mayo, Tomás Perón de Rodeo, José Giordano de Albardón y Stella Molina de Rawson. Asimismo, el servicio alcanzará a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del Encon, A. Cabral de la Colina y Marayes.

La participación en la licitación requiere la realización de una visita previa obligatoria, debiendo el oferente recorrer al menos el 40% de los nosocomios objeto de la presente contratación y presentar el certificado que acredite tal diligencia. Del mismo modo, será necesario acreditar la experiencia técnica mediante la presentación de antecedentes de trabajos similares realizados durante los últimos dos años. En cuanto a la situación laboral, es obligatoria la presentación del certificado emitido por la Subsecretaría de Trabajo, el cual deberá constatar la inexistencia de denuncias laborales en trámite. Además, la propuesta debe incluir un análisis de costos detallado que desglose los valores presentados, documentación que deberá ser incorporada exclusivamente dentro del Sobre número 2.

El pliego exige que el servicio se proporcione diariamente, incluyendo fines de semana y feriados. Para los centros que no cuenten con cocina propia, el transporte se realizará en recipientes descartables de calidad, mediante vehículos habilitados y garantizando una temperatura de seguridad superior a los 70°C para alimentos calientes e inferior a los 8°C para los fríos. Asimismo, la empresa deberá asignar un licenciado en Nutrición en cada nosocomio para la conducción técnica del servicio. Cabe destacar que, ante infracciones o incumplimientos de contrato, se establece la Unidad Económica de Porción (U.E.P.) como el valor base para las multas. Esta unidad equivale al costo unitario del desayuno o merienda general con leche, estipulado en el ítem 7 del pliego.