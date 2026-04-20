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La Estación San Martín se llenará de autos, aviones y personajes por una muestra gratuita

Los próximos 2 y 3 de mayo se realizará una nueva edición de San Juan Geek Collection, ideal para recorrer en familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Más de 40 expositores se presentarán en la San Juan Geek Collection este año.

Más de 40 expositores se presentarán en la San Juan Geek Collection este año.

De fichas únicas a luminosos y realistas dioramas se podrán disfrutar en una nueva edición de la San Juan Geek Collection, una muestra ideal para disfrutar en familia, con entrada libre y gratuita.

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El grupo de coleccionistas montará por 5ta vez su feria en el Centro Cultural Estación San Martín, en Capital, el sábado 2 y el domingo 3 de mayo.

Nelson Gómez, uno de los organizadores del evento compartió la información y destacó que este año se vivirá la edición especial Dragon Ball.

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La exposición, que promete nostalgia, emoción y magia para todas las edades, se podrá recorrer en ambas jornadas de 16 a 21.

Habrá más de 40 expositores con juguetes vintage, autos a escala, figuras de colección y piezas únicas que marcaron generaciones y siguen vigentes.

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