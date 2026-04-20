La Estación San Martín se llenará de autos, aviones y personajes por una muestra gratuita

De fichas únicas a luminosos y realistas dioramas se podrán disfrutar en una nueva edición de la San Juan Geek Collection, una muestra ideal para disfrutar en familia, con entrada libre y gratuita.
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Los próximos 2 y 3 de mayo se realizará una nueva edición de San Juan Geek Collection, ideal para recorrer en familia.
De fichas únicas a luminosos y realistas dioramas se podrán disfrutar en una nueva edición de la San Juan Geek Collection, una muestra ideal para disfrutar en familia, con entrada libre y gratuita.
El grupo de coleccionistas montará por 5ta vez su feria en el Centro Cultural Estación San Martín, en Capital, el sábado 2 y el domingo 3 de mayo.
Nelson Gómez, uno de los organizadores del evento compartió la información y destacó que este año se vivirá la edición especial Dragon Ball.
La exposición, que promete nostalgia, emoción y magia para todas las edades, se podrá recorrer en ambas jornadas de 16 a 21.
Habrá más de 40 expositores con juguetes vintage, autos a escala, figuras de colección y piezas únicas que marcaron generaciones y siguen vigentes.