De vender en la calle a cantar con su ídolo: la historia de César, el sanjuanino que se hizo viral y va por otro sueño

Detrás del viral, una historia de lucha, de calle y de música como refugio. Porque lo que empezó como un video que sorprendió a todos por su voz -tan parecida a la de Ulises Bueno- en realidad es el resultado de años de esfuerzo, de salir a ganarse el día y de encontrar en la música una forma de seguir adelante.

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César Lépez , conocido como “ Chami ”, es de Chimbas y vive en el barrio Villa Paula junto a su mamá Viviana y sus hermanos. Su vida siempre estuvo atravesada por el trabajo en la calle: vendió pochoclos, tazas, cubiertas y hoy recorre distintos barrios del Gran San Juan con semitas durante el día y empanadas por la noche. Un rebusca de los de verdad.

“Soy una persona no vidente, a los ocho años tuve desprendimiento de retina y cataratas. Me operaron y quedé bien de un ojo”, contó. Pero el destino le tenía otro golpe preparado: “Después, unos chicos me tiraron una piedra y me dieron en el ojo… ahí tuve otro desprendimiento y quedé otra vez así”.

Lejos de bajar los brazos, aprendió a adaptarse. En la escuela Luis Braille encontró herramientas para independizarse, pero también algo más profundo: su vínculo con la música. “La música me salvó”, dice.

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Sus primeros pasos fueron con canciones de Abel Pintos, afinando junto a su profesora. Después llegó el cuarteto, los escenarios improvisados en cumpleaños, casamientos y eventos barriales, donde empezó a hacerse conocido. Pero el gran salto llegó con las redes sociales. Un video suyo cantando se viralizó y muchos no podían creer el parecido de su voz con la de Ulises Bueno. Lo que parecía solo un comentario más, terminó cambiándole la vida.

El viernes por la noche, durante el show del artista cordobés en San Juan, César cumplió su sueño: lo conoció, charlaron, se abrazaron y hasta cantaron juntos en pleno recital. Un momento que quedará marcado para siempre.

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Mientras tanto, su rutina sigue intacta. “Nos levantamos todos los días agradeciendo a Dios y salimos a vender semitas por el Gran San Juan… también vendemos empanadas los viernes y gracias a Dios nos va bien”, relató. Recorre barrios como el 2 de Abril, Villa Paula, Los Cardos o Centenario, siempre acompañado por su voz. Porque donde va, alguien le pide una canción.

Y aunque ya cumplió un sueño, tiene otro en mente. “Mi sueño es tener mi banda, manejar mis tiempos, poder cantar… y que la gente me apoye”, expresó.

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César no es solo el del video viral. Es la historia que hay detrás: la de un pibe que convirtió la adversidad en motor y que hoy, con la música como bandera, va decidido a escribir su propio camino.