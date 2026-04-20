lunes 20 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Personaje

De vender en la calle a cantar con su ídolo: la historia de César, el sanjuanino que se hizo viral y va por otro sueño

Es de Chimbas, perdió la vista cuando tenía 8 años y se gana la vida vendiendo semitas y empanadas. Su talento lo llevó a las redes, donde lo compararon con Ulises Bueno. El viernes, ese sueño se hizo realidad: cantaron juntos y ahora va por más.

Por Redacción Tiempo de San Juan
9da88496-828e-4d51-a9a2-643f81e50a1f
4bb9c8e4-7dfc-459f-994e-fd7088cc159c
5d60928a-aeb0-4f0f-a89f-60c744770df0
93a6226e-c4cd-4149-8be7-69303cb8a1ca
670285249_18523229176078457_3738618251360726034_n

Detrás del viral, una historia de lucha, de calle y de música como refugio. Porque lo que empezó como un video que sorprendió a todos por su voz -tan parecida a la de Ulises Bueno- en realidad es el resultado de años de esfuerzo, de salir a ganarse el día y de encontrar en la música una forma de seguir adelante.

Lee además
san juan recuerda al papa francisco con una agenda que incluye cine, reflexion y gestos solidarios
A un año de su partida

San Juan recuerda al Papa Francisco con una agenda que incluye cine, reflexión y gestos solidarios
luis brandoni tenia prevista una visita a san juan en menos de un mes
Luto en el espectáculo

Luis Brandoni tenía prevista una visita a San Juan en menos de un mes
5d60928a-aeb0-4f0f-a89f-60c744770df0

César Lépez, conocido como “Chami”, es de Chimbas y vive en el barrio Villa Paula junto a su mamá Viviana y sus hermanos. Su vida siempre estuvo atravesada por el trabajo en la calle: vendió pochoclos, tazas, cubiertas y hoy recorre distintos barrios del Gran San Juan con semitas durante el día y empanadas por la noche. Un rebusca de los de verdad.

“Soy una persona no vidente, a los ocho años tuve desprendimiento de retina y cataratas. Me operaron y quedé bien de un ojo”, contó. Pero el destino le tenía otro golpe preparado: “Después, unos chicos me tiraron una piedra y me dieron en el ojo… ahí tuve otro desprendimiento y quedé otra vez así”.

Lejos de bajar los brazos, aprendió a adaptarse. En la escuela Luis Braille encontró herramientas para independizarse, pero también algo más profundo: su vínculo con la música. “La música me salvó”, dice.

93a6226e-c4cd-4149-8be7-69303cb8a1ca

Sus primeros pasos fueron con canciones de Abel Pintos, afinando junto a su profesora. Después llegó el cuarteto, los escenarios improvisados en cumpleaños, casamientos y eventos barriales, donde empezó a hacerse conocido. Pero el gran salto llegó con las redes sociales. Un video suyo cantando se viralizó y muchos no podían creer el parecido de su voz con la de Ulises Bueno. Lo que parecía solo un comentario más, terminó cambiándole la vida.

El viernes por la noche, durante el show del artista cordobés en San Juan, César cumplió su sueño: lo conoció, charlaron, se abrazaron y hasta cantaron juntos en pleno recital. Un momento que quedará marcado para siempre.

4bb9c8e4-7dfc-459f-994e-fd7088cc159c

Mientras tanto, su rutina sigue intacta. “Nos levantamos todos los días agradeciendo a Dios y salimos a vender semitas por el Gran San Juan… también vendemos empanadas los viernes y gracias a Dios nos va bien”, relató. Recorre barrios como el 2 de Abril, Villa Paula, Los Cardos o Centenario, siempre acompañado por su voz. Porque donde va, alguien le pide una canción.

Y aunque ya cumplió un sueño, tiene otro en mente. “Mi sueño es tener mi banda, manejar mis tiempos, poder cantar… y que la gente me apoye”, expresó.

670285249_18523229176078457_3738618251360726034_n

César no es solo el del video viral. Es la historia que hay detrás: la de un pibe que convirtió la adversidad en motor y que hoy, con la música como bandera, va decidido a escribir su propio camino.

Temas
Seguí leyendo

Esterilizarán y vacunarán a perros y gatos gratis en dos departamentos sanjuaninos

La venta de 200 lotes en San Martín: cuánto cuestan, dónde están ubicados y cuáles son los requisitos

Intensa búsqueda en San Juan de dos hombres desaparecidos en los últimos días

El Superclásico "copó" los bares del centro sanjuanino

Qué empresas siguen en la pelea para hacer la obra que terminará con los apagones en Calingasta

Desde las nubes, así toma forma un "monstruo" de acero que agiganta al Hospital Rawson

Hacer patria con ciencia: la travesía de una investigadora sanjuanina en la Antártida

Cara de serpiente y manchas en la piel, las particulares tortugas abandonadas que tendrán una isla en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los terrenos están ubicados en la esquina de Sarmiento y Belgrano.
En detalle

La venta de 200 lotes en San Martín: cuánto cuestan, dónde están ubicados y cuáles son los requisitos

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

El turismo sanjuanino, de luto por la muerte de un joven referente
Duelo

El turismo sanjuanino, de luto por la muerte de un joven referente

Los terrenos están ubicados en la esquina de Sarmiento y Belgrano.
En detalle

La venta de 200 lotes en San Martín: cuánto cuestan, dónde están ubicados y cuáles son los requisitos

Airbag causó furor en Pocito con un show lleno de luces, pogos y mucho rock
Mirá las fotos

Airbag causó furor en Pocito con un show lleno de luces, pogos y mucho rock

Las dos tortugas que vivían en el Parque de Mayo tendrán una isla especial en el Parque de la Biodiversidad.  video
Historia

Cara de serpiente y manchas en la piel, las particulares tortugas abandonadas que tendrán una isla en San Juan

Fiscal Cristian Gerarduzzi
Resolución de Fiscalía General

Castigo a un fiscal sanjuanino: sanción y traslado a Flagrancia por irregularidades en su desempeño

Te Puede Interesar

El 27 de febrero Enzo Cornejo se reunió con representantes de pacientes con Enfermedades poco Frecuentes en San Juan. 
Salud para todos

Pacientes con enfermedades raras en San Juan: el orreguismo busca por ley que tengan atención integral nacional

Por Miriam Walter
Las oficinas de atención al público de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. 
Mercado eléctrico

En San Juan, abrieron el proceso para vender las acciones de Naturgy: cómo impacta en el servicio de luz

De vender en la calle a cantar con su ídolo: la historia de César, el sanjuanino que se hizo viral y va por otro sueño
Personaje

De vender en la calle a cantar con su ídolo: la historia de César, el sanjuanino que se hizo viral y va por otro sueño

Cambio clave: el ENRE excluyó a Filo del Sol del proyecto energético en San Juan
Resolución nacional

Cambio clave: el ENRE excluyó a Filo del Sol del proyecto energético en San Juan

Fiscal Cristian Gerarduzzi
Resolución de Fiscalía General

Castigo a un fiscal sanjuanino: sanción y traslado a Flagrancia por irregularidades en su desempeño