En San Juan, abrieron el proceso para vender las acciones de Naturgy: cómo impacta en el servicio de luz

Se oficializó el llamado del Ente Provincial Regulador de la Electricidad ( EPRE ) a concurso público internacional para la venta del paquete mayoritario de acciones de la empresa Naturgy San Juan S.A. . Tal y como había adelantado TIEMPO DE SAN JUAN, a través de la Resolución N.º 448/26, el organismo regulador acaba de poner en marcha el procedimiento para transferir el 51% de las acciones Clase A, que son las que otorgan el control de la compañía distribuidora de energía en la provincia. Este proceso marca el inicio formal del denominado Tercer Período de Gestión, cuya vigencia comenzará el 22 de julio de 2026.

Respecto al impacto en el servicio para los usuarios, desde el organismo aseguraron que el proceso no implica ninguna modificación en las obligaciones legales, contractuales ni reglamentarias de la concesión. La prestación del servicio eléctrico para las personas usuarias de San Juan permanece sin variaciones y el suministro se mantendrá de forma habitual e ininterrumpida durante todo el tiempo que dure el concurso. El objetivo central de esta herramienta regulatoria es precisamente asegurar la calidad del servicio a largo plazo y promover las inversiones necesarias en el sistema eléctrico local mediante una evaluación periódica de la gestión bajo estándares internacionales.

En cuanto a los accionistas actuales de Naturgy, la situación es particular ya que el llamado a concurso no responde a una decisión voluntaria de la empresa española ni a una retirada estratégica por crisis, sino al cumplimiento estricto del contrato de concesión. Desde Naturgy San Juan afirmaron recientemente a TIEMPO DE SAN JUAN que no tienen intenciones de venta y que este procedimiento es una instancia formal prevista legalmente. Según las reglas establecidas, los actuales dueños tienen derecho a presentar una oferta en sobre cerrado y si su propuesta iguala o supera la mejor oferta recibida por parte de terceros interesados, conservarán la titularidad de sus acciones y continuarán operando el servicio. En caso de que un nuevo competidor oferte un valor superior al fijado por Naturgy, ese nuevo actor se quedará con el control de la empresa y el accionista saliente recibirá el monto de la oferta ganadora.

Los antecedentes de este proceso se remontan a 1996, cuando se privatizó el servicio de energía eléctrica en San Juan en el marco de una política nacional de concesiones. En aquel entonces, el antiguo ente estatal Servicios Eléctricos Sanjuaninos (SES) fue adjudicado a la firma chilena Agua Negra S.A., que luego pasó a llamarse Energía San Juan en 1997. El contrato firmado estableció una concesión total de 50 años dividida en distintos períodos de gestión: los dos primeros de 15 años cada uno y los dos últimos de 10 años cada uno. Al cierre de cada uno de estos ciclos, el contrato obliga a realizar una licitación internacional por el control accionario de la compañía. Ya existe un antecedente en 2011, cuando al finalizar el primer periodo se realizó un llamado similar que terminó sin oferentes, lo que permitió que el accionista de ese momento continuara sin cambios al frente de la empresa.

Lo que se viene

El cronograma para este nuevo proceso ya tiene fechas definidas y plazos estrictos de cumplimiento. La documentación licitatoria y el informe final de una veeduría designada por el EPRE estarán disponibles para la consulta de posibles interesados entre el 24 y el 30 de abril de 2026. Para acceder a estos pliegos, los potenciales oferentes deberán realizar un pago no reembolsable y firmar un compromiso de confidencialidad estricto sobre la información técnica y comercial de la firma. Posteriormente, el acto público para la recepción de ofertas y la apertura de los sobres de precalificación está programado para el día 13 de mayo de 2026 a las 10:00 horas en la Ciudad de San Juan.

Como parte de los preparativos, el EPRE activó mecanismos de control que incluyen la designación de un veedor encargado de realizar un diagnóstico integral de la distribuidora. Este informe detallado debe contemplar el estado de las instalaciones y activos, el relevamiento del personal, la situación de los juicios pendientes y una valoración general de la empresa para que los posibles compradores cuenten con información precisa. Aunque en el mercado energético siempre circulan nombres de grupos económicos importantes con interés en San Juan, como el grupo Manzano-Vila que opera en Mendoza y Buenos Aires, la estructura del contrato actual y la postura de Naturgy sugieren que el proceso podría consolidar la continuidad de la gestión actual si no aparecen ofertas superadoras de terceros.