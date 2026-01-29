jueves 29 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado

Se abre la posibilidad de la venta de Naturgy, la empresa que distribuye la energía eléctrica en San Juan

No se trata de una venta espontánea sino de una acción definida en el contrato de concesión. Qué puede pasar y de qué depende que haya un cambio de manos.

Por Natalia Caballero
Las nuevas oficinas de atencion al publico de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. Abrirán la primera semana de agosto.&nbsp;

Las nuevas oficinas de atencion al publico de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. Abrirán la primera semana de agosto. 

Una resolución del EPRE con fecha del 23 de enero llama a concurso público internacional para la venta de la totalidad de las acciones de Naturgy, la empresa española que está a cargo de la distribución de la energía eléctrica en San Juan. Si bien se genera la apertura de un procedimiento de venta, esto no significa que se termine concretando la operación ya que depende de múltiples variables. Es que no se trata de una acción comercial dispuesta por Naturgy sino del cumplimiento de una norma establecida en el contrato de concesión con la Provincia.

Lee además
¿como manejar las finanzas personales en estos tiempos? un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)
Economía familiar

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)
Zonda está asentada sobre abanicos aluviales activos, cauces que permanecen secos gran parte del año pero se activan con fuerza durante lluvias intensas en la Sierra del Tontal. video
Crecientes de verano

Por qué se inunda Zonda

El servicio de energía eléctrica se privatizó en San Juan en 1996, en el medio de una ola nacional iniciada por el gobierno de Carlos Menem. El viejo SES (Servicios Eléctricos Sanjuaninos) fue concesionado a la empresa chilena Agua Negra S.A, que se quedó con la adjudicación del 90% del paquete accionario por 63 millones de dólares. En 1997, el SES -ya privatizado- cambia de nombre y pasa a llamarse Energía San Juan. Durante casi dos décadas la firma chilena estuvo a cargo del servicio, hasta que en el 2016 vendió sus operaciones a la española Naturgy Energy Group.

Cuando se decidió privatizar el servicio, se redactó un contrato -aprobado por ley- que establece que se pondrán a la venta las acciones de la empresa operadora cada cierta cantidad de años. Una de las cláusulas indica que los plazos de concesión se dividirán en períodos de gestión, el primero de los cuales se extenderá por 15 años, a contar desde la toma de posesión, y los siguientes por 15 años, 10 años y 10 años a contar desde el vencimiento del período de gestión anterior. La convocatoria a concurso público internacional de venta de acciones se hizo por primera vez en el 2011 y ahora toca nuevamente en el 2026.

La resolución del EPRE del 23 de enero tiene cinco artículos y está firmada por el presidente interino, Raúl López. El Ente resuelve iniciar el procedimiento para la venta del total de las acciones de Naturgy. Fuentes en estricto off explicaron que este procedimiento implica también la realización de un “relevamiento del estado actual de la empresa, se conocen todos los juicios que tiene la firma, se hace una valoración del estado de las instalaciones, de la cantidad de empleados. Es un procedimiento en el cual el EPRE designa a un veedor, que hace toda esa tarea de evaluación, todo un diagnóstico con un informe. Ese informe es puesto a disposición de posibles clientes”.

Si bien Naturgy no decidió espontáneamente desprenderse de sus acciones, por contrato tiene que cumplir con estas pautas. Si en el concurso se presentan interesados, se podría dar una venta, sometida a la aprobación del EPRE, indicaron.

Se supo que en el 2011 hubo una compañía que hizo una oferta para quedarse con el paquete accionario de la chilena que controlaba Energía San Juan, pero fue desestimada. No trascendió el nombre del grupo empresario porque hasta el pliego del concurso indica que debe darse todo el proceso bajo estricta confidencialidad.

¿Puede haber interesados en comprar las acciones de Naturgy? Sí, puede haber. Incluso se dice que el grupo Manzano-Vila ha mostrado un interés constante en el mercado energético sanjuanino, hasta ahora sin suerte. Actualmente controlan Edenor (comprada en 2020 a Pampa Energía), que abarca 3.300.000 clientes en CABA y el Gran Buenos Aires. Además, operan EdemSA en Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

San Juan pone en marcha créditos con tasa subsidiada para cosecha y acarreo

La Cámara Olivícola de San Juan endureció su postura contra el acuerdo UE–Mercosur

El Banco Central informó las reservas más altas en 5 años

Milei tildó de "don Chatarrín" a un magnate que realizó una importante inversión en San Juan

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos sanjuaninos

La luz sube en San Juan: el EPRE confirmó un aumento del 10,83% que se sentirá desde mayo

En San Juan habilitan las boletas del Impuesto Inmobiliario: hay beneficios por pago anticipado

Techint quedó fuera de la licitación del GNL y evalúa denunciar dumping tras perder con una firma india

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Zonda está asentada sobre abanicos aluviales activos, cauces que permanecen secos gran parte del año pero se activan con fuerza durante lluvias intensas en la Sierra del Tontal. video
Crecientes de verano

Por qué se inunda Zonda

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

La Ruta 12 camino a Zonda fue rehabilitada tras la nueva crecida ocurrida durante la noche de este martes. (Foto de archivo)
Este miércoles

Cómo está el acceso a Zonda tras la nueva crecida y el estado del resto de las rutas en San Juan

Te Puede Interesar

Las nuevas oficinas de atencion al publico de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. Abrirán la primera semana de agosto. 
Mercado

Se abre la posibilidad de la venta de Naturgy, la empresa que distribuye la energía eléctrica en San Juan

Por Natalia Caballero
El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Despejado y caluroso: así estará el tiempo este jueves en San Juan
Clima

Despejado y caluroso: así estará el tiempo este jueves en San Juan

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

Boca reaccionó tarde y perdió ante el Estudiantes del sanjuanino Fabri Pérez
Primera División

Boca reaccionó tarde y perdió ante el Estudiantes del sanjuanino Fabri Pérez