Se abre la posibilidad de la venta de Naturgy, la empresa que distribuye la energía eléctrica en San Juan

Una resolución del EPRE con fecha del 23 de enero llama a concurso público internacional para la venta de la totalidad de las acciones de Naturgy, la empresa española que está a cargo de la distribución de la energía eléctrica en San Juan. Si bien se genera la apertura de un procedimiento de venta, esto no significa que se termine concretando la operación ya que depende de múltiples variables. Es que no se trata de una acción comercial dispuesta por Naturgy sino del cumplimiento de una norma establecida en el contrato de concesión con la Provincia.

El servicio de energía eléctrica se privatizó en San Juan en 1996, en el medio de una ola nacional iniciada por el gobierno de Carlos Menem. El viejo SES (Servicios Eléctricos Sanjuaninos) fue concesionado a la empresa chilena Agua Negra S.A, que se quedó con la adjudicación del 90% del paquete accionario por 63 millones de dólares. En 1997, el SES -ya privatizado- cambia de nombre y pasa a llamarse Energía San Juan. Durante casi dos décadas la firma chilena estuvo a cargo del servicio, hasta que en el 2016 vendió sus operaciones a la española Naturgy Energy Group.

Cuando se decidió privatizar el servicio, se redactó un contrato -aprobado por ley- que establece que se pondrán a la venta las acciones de la empresa operadora cada cierta cantidad de años. Una de las cláusulas indica que los plazos de concesión se dividirán en períodos de gestión, el primero de los cuales se extenderá por 15 años, a contar desde la toma de posesión, y los siguientes por 15 años, 10 años y 10 años a contar desde el vencimiento del período de gestión anterior. La convocatoria a concurso público internacional de venta de acciones se hizo por primera vez en el 2011 y ahora toca nuevamente en el 2026.

La resolución del EPRE del 23 de enero tiene cinco artículos y está firmada por el presidente interino, Raúl López. El Ente resuelve iniciar el procedimiento para la venta del total de las acciones de Naturgy. Fuentes en estricto off explicaron que este procedimiento implica también la realización de un “relevamiento del estado actual de la empresa, se conocen todos los juicios que tiene la firma, se hace una valoración del estado de las instalaciones, de la cantidad de empleados. Es un procedimiento en el cual el EPRE designa a un veedor, que hace toda esa tarea de evaluación, todo un diagnóstico con un informe. Ese informe es puesto a disposición de posibles clientes”.

Si bien Naturgy no decidió espontáneamente desprenderse de sus acciones, por contrato tiene que cumplir con estas pautas. Si en el concurso se presentan interesados, se podría dar una venta, sometida a la aprobación del EPRE, indicaron.

Se supo que en el 2011 hubo una compañía que hizo una oferta para quedarse con el paquete accionario de la chilena que controlaba Energía San Juan, pero fue desestimada. No trascendió el nombre del grupo empresario porque hasta el pliego del concurso indica que debe darse todo el proceso bajo estricta confidencialidad.

¿Puede haber interesados en comprar las acciones de Naturgy? Sí, puede haber. Incluso se dice que el grupo Manzano-Vila ha mostrado un interés constante en el mercado energético sanjuanino, hasta ahora sin suerte. Actualmente controlan Edenor (comprada en 2020 a Pampa Energía), que abarca 3.300.000 clientes en CABA y el Gran Buenos Aires. Además, operan EdemSA en Mendoza.