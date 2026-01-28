Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

Leonardo Cobarrubia hizo explotar la llegada en Rivadavia y se adueñó de la Etapa 5 de la Vuelta a San Juan 2026 con un sprint demoledor. El sanjuanino del Sindicato de Empleados Públicos fue el más rápido en una definición de alto voltaje y se llevó una victoria celebrada a lo grande por los fanáticos de los "bichos verdes".

Vuelta a San Juan Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada

La jornada tuvo un condimento especial desde antes de largar. Las lluvias caídas en las horas previas obligaron a la organización a modificar el recorrido por razones de seguridad y a descartar el paso por el Dique Punta Negra. Finalmente, el pelotón disputó la etapa en un circuito cerrado que recorrió los departamentos de Rivadavia y Ullum.

El nuevo trazado contó con una extensión aproximada de 137,5 kilómetros, distribuidos en siete giros a un circuito exigente, con el paredón del Dique de Ullum como principal dificultad. La largada y la llegada se ubicaron sobre Avenida Libertador General San Martín, frente al Complejo Forense, en una jornada repetitiva y desgastante que exigió máxima concentración y estrategia.

b59ebf17-9e15-4fdf-b225-d99de3d8068a

Cobarrubia corrió con inteligencia, siempre bien posicionado y protegido dentro del pelotón. Supo esperar su momento y, cuando la carrera lo pidió, lanzó el embalaje final para imponerse en un sprint de infarto. Kevin Castro (Diberbool) y Santiago Videla (Fuerza Activa) completaron el podio de la etapa.

La intensidad se mantuvo durante todo el desarrollo, con metas sprinter y de montaña que provocaron constantes movimientos en el pelotón. En los embalajes intermedios, Felipe Pizarro (Diberbool) se quedó con el primer sprint del día, mientras que Fredd Matute Baca (HyF Liro Recovery Sport) fue el más rápido en el segundo, sumando puntos y segundos de bonificación clave.

El paredón del Dique de Ullum volvió a ser determinante en la pelea por la montaña: Tomás Ruiz (Municipalidad de Santa Lucía / Gremios) se impuso en la primera meta de ascenso, en tanto que Rubén Ramos (Municipalidad de Chimbas) ganó la segunda. Estos pasos por la cima mantuvieron el ritmo alto y alimentaron la disputa táctica a lo largo de toda la etapa.

f1e304d9-998a-4a3f-bb2b-6195574bd44b

El cierre tuvo un costado dramático. En los metros finales del sprint, Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito) protagonizó una fuerte caída tras quedar enganchado en el accidente que sufrió el ciclista brasileño del equipo Swift. El "Colo" Velardez también terminó en el suelo en esa rodada. Si bien los dos pedaleros de Pocito pudieron levantarse y continuar, el representante brasileño fue trasladado en ambulancia al Hospital Marcial Quiroga para su evaluación.

Más allá del festejo por la victoria de etapa, la clasificación general no tuvo cambios en la cima. Tomás Contte (Municipalidad de Pocito) defendió el liderazgo y sigue al frente de la Vuelta a San Juan, que entra en su tramo decisivo con la emoción al rojo vivo.