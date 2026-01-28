Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete

Un delincuente encapuchado sorprendió con un cuchillo a un joven empleado de una estación de servicio, en pleno centro de Caucete, y le robó la recaudación de la madrugada de este miércoles. El playero resultó ileso y hay versiones de que las cámaras de seguridad captaron la violenta escena del asalto.

El atraco se produjo alrededor de las 5 de la mañana de este miércoles en la estación de servicio situada en plena avenida Diagonal Sarmiento y calle Mariano Moreno, en Caucete. El blanco del ataque fue un muchacho de 23 años, de apellido Morán, quien estaba cubriendo el turno noche en esa playa de expendio de combustible, revelaron fuentes policiales.

El empleado relató a la Policía que estaba solo en el predio comercial cuando se le acercó un desconocido con capucha y sacó un cuchillo, indicaron allegados al caso. Ese sujeto lo tomó de las prendas y lo amenazó con herirlo si no le entregaba toda la plata de la recaudación, agregaron. Fue así que el delincuente se apoderó de los 80.000 pesos en efectivo que había reunido y se los llevó. Escapó a pie, pero se sospecha que en las cercanías lo esperaba un cómplice.

El negocio cuenta con cámaras de seguridad, de modo que se presume que captaron las imágenes del atraco ocurrido en la madrugada. Ahora el caso es investigado por efectivos de la Comisaría 9na y la Brigada de Investigaciones Este, bajo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad.