Uno de los sanjuaninos presos por los 64 kilos de cocaína purgó condena por el tráfico de 784 kilos de marihuana

El sanjuanino detenido el miércoles pasado. Roberto Castro Rojas ya había estado preso por otro resonante caso de tráfico de droga.

La investigación en torno al secuestro de 64 kilos de cocaína, ocurrido el 17 de enero último, va arrojando datos sorprendentes. Uno de los sanjuaninos detenidos en relación con el caso ya estuvo involucrado en otro impactante hecho por droga: en 2016 cayó preso tras el secuestro de 784 kilos de marihuana en Mendoza, revelaron altas fuentes judiciales. El hombre en cuestión es uno de los changarines en cuyo domicilio en Rawson intentaron esconder parte de la carga de droga incautada la semana pasada.

Se trata de Roberto Daniel Castro Rojas , el changarín del Mercado Concetrador de Frutas y Hortalizas de Rawson que fue detenido el miércoles pasado en el marco de la causa por el operativo de secuestro de 64 kilos de cocaína. Este sujeto junto a Brian Gonzalo Pizarro Millán , el otro estibador preso, fueron imputados por el fiscal federal Francisco Maldonado por el presunto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, revelaron fuentes judiciales. De hecho, el juez federal Leopoldo Rago Gallo dispuso la prisión preventiva para ambos y actualmente se encuentran alojados en el penal de Chimbas.

image Así empezaba aquel operativo que terminó con el secuestro de 64 kilos de cocaína.

Mientras buscan al camionero jujeño que transportaba esa importante cantidad de droga en medio de un cargamento de bananas, procedente de Salta y con destino a Mendoza, la Justicia Federal busca determinar qué rol cumplían los dos sanjuaninos en esta trama descubierta entre el viernes 16 y el sábado 17 de enero último en Rawson.

Todo se desencadenó casi de manera fortuita cuando un camión Volkswagen conducido por un chofer jujeño, ahora prófugo, fue detenido en el límite con Mendoza por una cuestión administrativa. Al no contar con la documentación necesaria para continuar viaje con un cargamento de bananas, el transportista regresó a San Juan y organizó el trasbordo de la mercadería a otro camión. Esa maniobra, que parecía rutinaria, terminó siendo decisiva para destapar el tráfico de estupefacientes.

image Uno de los changarines entregó voluntariamente parte de la droga a la Gendarmería.

El trasbordo se realizó primero en un depósito de Rawson y luego en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas, donde intervino un camionero sanjuanino. Este advirtió una actitud sospechosa de su colega del norte, quien dejó un bulto dentro de la cabina del camión que seguiría viaje y se retiró apresuradamente. Ante la sospecha de que pudiera tratarse de droga, el transportista local dio aviso a su empleador y a las autoridades, lo que derivó en la intervención de Gendarmería Nacional y el hallazgo de los primeros paquetes de cocaína, algo de 20 kilos, señalaron fuentes del caso.

En ese procedimiento, el camionero sanjuanino aportó un dato clave al señalar qué changarines habían participado del traspaso de la carga y que ellos se habían llevado otros paquetes. Esa información permitió identificar a los estibadores y avanzar rápidamente con la investigación. Uno de ellos fue Brian Gonzalo Pizarro Millán, quien luego se presentó ante los gendarmes y entregó voluntariamente parte de la droga, alrededor de 12 kilos, precisó un vocero judicial. Los investigadores después fueron por Roberto Daniel Castro Rojas –el otro changarín sospechoso- y el sábado 17 allanaron su casa en Rawson, agregaron las fuentes. A él no lo encontraron, pero en los fondos de su domicilio encontraron tirados otros 33 ladrillos, que pesaron 34 kilos cocaína.

image Los ladrillos de cocaína secuestrados.

Ese hallazgo terminó de cerrar el círculo contra Castro Rojas, quien fue detenido el miércoles último en el centro capitalino y quedó a disposición de la Justicia Federal. Pero el dato que sacudió la causa fueron sus antecedentes. Ahora se supo que Roberto Daniel Castro Rojas ya había estado involucrado en un secuestro histórico de droga ocurrido el 1 de agosto de 2016, cuando fue detenido en Mendoza por el traslado de un cargamento de 784 kilos de marihuana que había salido desde Formosa con destino final en esa provincia, confirmaron fuentes judiciales

Castro Rojas fue condenado en 2018 por el Tribunal Oral Federal de Mendoza a 6 años de prisión. Con él también fueron condenados el sanjuanino Jesús Amado Contrera y los mendocinos Jorge Andrés Cataldo Olmedo y José Miguel Cataldo Ruiz, detallaron.

En el caso de Castro Rojas, recuperó la libertad en 2022 y ahora nuevamente está implicado en otro importante caso de tráfico de droga. La investigación dirigida por el fiscal federal Maldonado busca determinar si es el changarín sanjuanino es parte de la organización narco que traía esos 64 kilos de cocaína de Salta a Mendoza o acá hizo una suerte de apoyo logístico circunstancias a través de sus contactos para acopiar la drogada tras el fallido ingreso a la vecina provincia.