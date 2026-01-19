Dos sanjuaninos se llevan más de 9 millones de pesos en Quini 6 y Brinco

Dos sanjuaninos se alzaron con premios millonarios en distintos juegos de azar.

San Juan tuvo este fin de semana doble celebración: dos vecinos de la provincia acertaron los números en sorteos nacionales y se llevaron premios millonarios. En el Quini 6, un jugador de Albardón se adjudicó más de 2 millones de pesos con la modalidad “Siempre Sale”, mientras que un apostador de Capital ganó casi 7 millones en el Brinco Junior.

En el Quini 6, la jugada ganadora correspondió a los números 14, 26, 30, 37 y 40, mientras que el 05 quedó fuera. La apuesta se realizó en la Sub Agencia Albardón 798 y el premio estará disponible hasta el 2 de febrero, fecha límite para cobrarlo.

image Por su parte, el afortunado ganador del Brinco Junior acertó los números 04, 12, 22, 29 y 38, con el 10 sin salir. La jugada se realizó en la agencia 305 de Capital, otorgándole al jugador un premio de casi 7 millones de pesos. image

