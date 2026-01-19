lunes 19 de enero 2026

Dos sanjuaninos se llevan más de 9 millones de pesos en Quini 6 y Brinco

Un apostador de Albardón ganó más de 2 millones en el Quini 6 mientras que otro, de Capital, se llevó casi 7 millones en el Brinco Junior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos sanjuaninos se alzaron con premios millonarios en distintos juegos de azar.

Dos sanjuaninos se alzaron con premios millonarios en distintos juegos de azar.

San Juan tuvo este fin de semana doble celebración: dos vecinos de la provincia acertaron los números en sorteos nacionales y se llevaron premios millonarios. En el Quini 6, un jugador de Albardón se adjudicó más de 2 millones de pesos con la modalidad “Siempre Sale”, mientras que un apostador de Capital ganó casi 7 millones en el Brinco Junior.

En el Quini 6, la jugada ganadora correspondió a los números 14, 26, 30, 37 y 40, mientras que el 05 quedó fuera. La apuesta se realizó en la Sub Agencia Albardón 798 y el premio estará disponible hasta el 2 de febrero, fecha límite para cobrarlo.

image

Por su parte, el afortunado ganador del Brinco Junior acertó los números 04, 12, 22, 29 y 38, con el 10 sin salir. La jugada se realizó en la agencia 305 de Capital, otorgándole al jugador un premio de casi 7 millones de pesos.

image
