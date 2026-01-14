miércoles 14 de enero 2026

Preocupación

Los sanjuaninos, con duras caídas en Jesús María: el impactante video de un jinete en plena competencia

Dos jinetes sanjuaninos sufrieron duras caídas durante la jornada del lunes en el festival cordobés. Uno de ellos debió ser trasladado para controles médico. En este contexto, la Federación Gaucha Sanjuanina llevó tranquilidad sobre el estado de salud de ambos y confirmó que continúan en carrera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
jesus maria sanjuanino jinete video festival
El episodio que mayor alarma generó fue el de Leonel Flores, quien competía en la categoría Grupa y debió ser asistido tras una caída que obligó a realizarle controles médicos. Desde la Federación Gaucha Sanjuanina llevaron tranquilidad mediante un comunicado oficial, en el que informaron que Flores sufrió una contusión sin gravedad. Tras someterse a distintos estudios, entre ellos una placa en el pie, los resultados fueron favorables y el jinete se encuentra en buen estado de salud, por lo que está en condiciones de continuar participando del campeonato.

Otro de los momentos de tensión lo protagonizó Benjamín Costa, joven sanjuanino de 19 años, quien también sufrió un duro golpe durante su presentación. A pesar del impacto, el jinete logró retirarse caminando de la arena. El incidente le impidió sumar puntos en esa jornada, aunque continúa en carrera dentro del certamen.

Un aspecto clave en este último caso fue el uso del casco protector, que resultó determinante para evitar consecuencias mayores. Costa adoptó esta medida de seguridad como regla personal luego de haber sufrido lesiones importantes años atrás, decisión que volvió a demostrar su importancia en la competencia.

Finalmente, desde la Federación Gaucha destacaron el acompañamiento permanente del delegado Pablo Esposito y del médico Cristian Cepeda, quienes asisten a los jinetes en cada instancia del festival. Aseguraron que la delegación sanjuanina se encuentra en buenas condiciones físicas y anímicas para seguir representando a la provincia en uno de los escenarios más importantes del país.

