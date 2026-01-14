Mañana bajan los aranceles de los celulares importados y en San Juan ya hay rebajas

Los comercios sanjuaninos comenzaron a liquidar celulares comprados con impuestos más altos para dar lugar a los nuevos precios.

Desde mañana jueves 15 de enero entra en vigencia en el país la eliminación total de los aranceles a los celulares importados y el impacto ya empezó a sentirse en San Juan. Antes de que la medida se haga efectiva, comercios de San Juan lanzaron rebajas para desprenderse de equipos comprados con impuestos más altos y preparar el terreno para los nuevos precios.

La quita del arancel estaba prevista en el Decreto 333/2025. En una primera etapa, en mayo del año pasado, el derecho de importación bajó del 16% al 8%. Ahora, con la segunda rebaja, el arancel cae al 0% y los celulares dejan de pagar ese impuesto.

Según explicaron desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, el nuevo esquema también modifica los Impuestos Internos: “bajan el impuesto a los importados y se eliminan totalmente para los de Tierra del Fuego”, detalló Marcelo Quiroga, presidente de la entidad.

Desde la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez añadió incluso un dato: que los viajes de los sanjuaninos a Chile para comprar celulares ya no serán tan atractivos.

Rebajas, liquidaciones y cuotas

image

Con este escenario, los comerciantes sanjuaninos comenzaron a mover fichas antes de tiempo. Desde Comerciantes Unidos aseguraron a Tiempo de San Juan que algunos locales ya promocionan en las redes descuentos que van hasta el 50 por ciento en celulares que estaban en stock. En algunos casos, modelos que costaban 599.990 pesos hoy se ofrecen a 399.990, y encima con un plus: se pueden pagar en seis cuotas iguales sin interés.

Sin embargo, el sector también advierte sobre un problema inmediato: el stock adquirido con costos más altos. “La preocupación es qué hacer con los celulares que ya tenemos en vidriera y que pagamos más caros. Necesitamos venderlos sin perder dinero”, explicó el dirigente.

Cuánto podrían bajar los precios

Desde Comerciantes Unidos elaboraron proyecciones sobre el impacto de la quita de impuestos en los precios finales. Para los celulares importados, estiman una reducción de entre el 20% y el 25%, mientras que en los equipos nacionales fabricados en Tierra del Fuego la baja sería menor, de entre el 10% y el 15%, ya que ese sector había tenido ajustes desde mediados del año pasado.

Aun así, el sector pide cautela. “Si bien celebramos la voluntad de bajar costos, debemos ser realistas: Argentina seguirá teniendo costos en dólares al menos un 40% más altos que Chile, Paraguay o Estados Unidos”, advirtieron.

Para una provincia fronteriza como San Juan, esa diferencia sigue siendo sensible. La carga impositiva restante —un 9,5% de impuestos internos más el 21% de IVA— limita una competencia plena con los países vecinos. No obstante, desde la cámara destacan que la brecha comienza a achicarse: donde antes la diferencia era del 100% o más, ahora el margen se redujo.

Chile, ¿ya no es tan tentador?

Otro dato que sigue de cerca el comercio local es lo que ocurre del otro lado de la cordillera. Según explicó Rodríguez, en los últimos días se notó una caída en la venta de celulares en Chile, justamente por la difusión de la baja de impuestos en Argentina.

“Sabes que se ha caído la venta de celulares en Chile ya hace un par de días, por esto de los aranceles, porque ya todos los argentinos, por lo menos los que iban y compraban masivamente, se empezaron a enterar”, afirmó.

Incluso, aseguró que en algunos casos los precios ya se equipararon. “De hecho, ya cuestan más caro los iPhone en Chile que acá en San Juan. Así que es una muy buena noticia todo lo que tenga que ver con la baja de algún impuesto”, sostuvo.

Por su parte Quiroga coincidió en que la parte positiva de la medida nacional es que se espera que los precios bajen y se frene la ‘fuga de compras’ a Chile, algo clave para San Juan. “El objetivo es que la gente renueve su tecnología comprando en San Juan”, sostuvo.

La apuesta del comercio local

image

En ese contexto, las cuotas vuelven a aparecer como la principal fortaleza del comercio sanjuanino. La posibilidad de pagar en varios meses sin interés es vista como la herramienta clave para captar el recambio tecnológico y competir con el atractivo histórico de comprar en Chile.

Obviamente las cuotas serán la fortaleza del comercio local para captar esas ventas en cambio de tecnología y ser competitivos, remarcan desde el sector, con la expectativa de que la baja de impuestos marque un punto de inflexión para el comercio de San Juan.