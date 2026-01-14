miércoles 14 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Buenas noticias para el bolsillo

Mañana bajan los aranceles de los celulares importados y en San Juan ya hay rebajas

Los comerciantes dicen que ya hay rebajas de celulares stockeados y aseguran que los nuevos con menos impuestos, compiten con Chile.

Por Elizabeth Pérez
Los comercios sanjuaninos comenzaron a liquidar celulares comprados con impuestos más altos para dar lugar a los nuevos precios.

Los comercios sanjuaninos comenzaron a liquidar celulares comprados con impuestos más altos para dar lugar a los nuevos precios.

Vista de esta mañana en un negocio de telefonía celular de San Juan.&nbsp;

Vista de esta mañana en un negocio de telefonía celular de San Juan. 

Desde mañana jueves 15 de enero entra en vigencia en el país la eliminación total de los aranceles a los celulares importados y el impacto ya empezó a sentirse en San Juan. Antes de que la medida se haga efectiva, comercios de San Juan lanzaron rebajas para desprenderse de equipos comprados con impuestos más altos y preparar el terreno para los nuevos precios.

Lee además
El precio del Iphone bajará tras la nueva medida que aplicará el Gobierno.
Nuevo escenario

Cuánto va a bajar el precio del iPhone en Argentina cuando el Gobierno elimine los impuestos a los celulares
El Paso Cristo Redentor, uno de los más usados para conectar a Argentina con Chile.
Efectos colaterales

Preocupación en Chile por la baja de aranceles para celulares en Argentina: "El país perdería a sus mejores clientes turistas"

La quita del arancel estaba prevista en el Decreto 333/2025. En una primera etapa, en mayo del año pasado, el derecho de importación bajó del 16% al 8%. Ahora, con la segunda rebaja, el arancel cae al 0% y los celulares dejan de pagar ese impuesto.

Según explicaron desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, el nuevo esquema también modifica los Impuestos Internos: “bajan el impuesto a los importados y se eliminan totalmente para los de Tierra del Fuego”, detalló Marcelo Quiroga, presidente de la entidad.

Desde la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez añadió incluso un dato: que los viajes de los sanjuaninos a Chile para comprar celulares ya no serán tan atractivos.

Rebajas, liquidaciones y cuotas

image

Con este escenario, los comerciantes sanjuaninos comenzaron a mover fichas antes de tiempo. Desde Comerciantes Unidos aseguraron a Tiempo de San Juan que algunos locales ya promocionan en las redes descuentos que van hasta el 50 por ciento en celulares que estaban en stock. En algunos casos, modelos que costaban 599.990 pesos hoy se ofrecen a 399.990, y encima con un plus: se pueden pagar en seis cuotas iguales sin interés.

Sin embargo, el sector también advierte sobre un problema inmediato: el stock adquirido con costos más altos. “La preocupación es qué hacer con los celulares que ya tenemos en vidriera y que pagamos más caros. Necesitamos venderlos sin perder dinero”, explicó el dirigente.

Cuánto podrían bajar los precios

Desde Comerciantes Unidos elaboraron proyecciones sobre el impacto de la quita de impuestos en los precios finales. Para los celulares importados, estiman una reducción de entre el 20% y el 25%, mientras que en los equipos nacionales fabricados en Tierra del Fuego la baja sería menor, de entre el 10% y el 15%, ya que ese sector había tenido ajustes desde mediados del año pasado.

Aun así, el sector pide cautela. “Si bien celebramos la voluntad de bajar costos, debemos ser realistas: Argentina seguirá teniendo costos en dólares al menos un 40% más altos que Chile, Paraguay o Estados Unidos”, advirtieron.

Para una provincia fronteriza como San Juan, esa diferencia sigue siendo sensible. La carga impositiva restante —un 9,5% de impuestos internos más el 21% de IVA— limita una competencia plena con los países vecinos. No obstante, desde la cámara destacan que la brecha comienza a achicarse: donde antes la diferencia era del 100% o más, ahora el margen se redujo.

Chile, ¿ya no es tan tentador?

Otro dato que sigue de cerca el comercio local es lo que ocurre del otro lado de la cordillera. Según explicó Rodríguez, en los últimos días se notó una caída en la venta de celulares en Chile, justamente por la difusión de la baja de impuestos en Argentina.

“Sabes que se ha caído la venta de celulares en Chile ya hace un par de días, por esto de los aranceles, porque ya todos los argentinos, por lo menos los que iban y compraban masivamente, se empezaron a enterar”, afirmó.

Incluso, aseguró que en algunos casos los precios ya se equipararon. “De hecho, ya cuestan más caro los iPhone en Chile que acá en San Juan. Así que es una muy buena noticia todo lo que tenga que ver con la baja de algún impuesto”, sostuvo.

Por su parte Quiroga coincidió en que la parte positiva de la medida nacional es que se espera que los precios bajen y se frene la ‘fuga de compras’ a Chile, algo clave para San Juan. “El objetivo es que la gente renueve su tecnología comprando en San Juan”, sostuvo.

La apuesta del comercio local

image

En ese contexto, las cuotas vuelven a aparecer como la principal fortaleza del comercio sanjuanino. La posibilidad de pagar en varios meses sin interés es vista como la herramienta clave para captar el recambio tecnológico y competir con el atractivo histórico de comprar en Chile.

Obviamente las cuotas serán la fortaleza del comercio local para captar esas ventas en cambio de tecnología y ser competitivos, remarcan desde el sector, con la expectativa de que la baja de impuestos marque un punto de inflexión para el comercio de San Juan.

Temas
Seguí leyendo

La uva que rompe la racha en San Juan: la variedad Superior "levanta cabeza" con precios récord

San Juan da un paso clave en su red eléctrica: llegaron los postes para la nueva línea de 132 kV

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos

Nueva medición: la inflación de enero tendrá una canasta de consumo renovada

En febrero el dólar se podrá mover hasta 2,8% dentro de la banda: cuál es el límite

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Qué empresas sanjuaninas están hoy en Vaca Muerta y por qué son tan pocas

Sube el piso de Ganancias y se actualizan las escalas del Monotributo: mirá cómo quedaron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
las cinco casas que se venden en san juan a mas de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos
Importante

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos

El Río Las Tumanas en todo su esplendor, es la estrella de Valle Fértil en el verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil

Alerta por tormentas fuertes para el norte de San Juan
Clima

Alerta por tormentas fuertes para el norte de San Juan

Te Puede Interesar

Cárcel para un violento que golpeó a su expareja y la atacó con un cuchillo en Navidad
Juicio abreviado

Cárcel para un violento que golpeó a su expareja y la atacó con un cuchillo en Navidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los comercios sanjuaninos comenzaron a liquidar celulares comprados con impuestos más altos para dar lugar a los nuevos precios.
Buenas noticias para el bolsillo

Mañana bajan los aranceles de los celulares importados y en San Juan ya hay rebajas

Un voraz incendio arrasó con un departamento en Capital y piden ayuda para la familia afectada
Video

Un voraz incendio arrasó con un departamento en Capital y piden ayuda para la familia afectada

Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas.
Comunicado

La respuesta de Daniela Rodríguez tras vetar el presupuesto votado por el Concejo Deliberante

La Justicia pidió traer a San Juan al mendocino acusado de balear a un hombre en Sarmiento: los cargos que enfrenta
Operativo

La Justicia pidió traer a San Juan al mendocino acusado de balear a un hombre en Sarmiento: los cargos que enfrenta