miércoles 14 de enero 2026

Con el dato de diciembre

En febrero el dólar se podrá mover hasta 2,8% dentro de la banda: cuál es el límite

En la nueva fase del programa económico el Central ya lleva comprados US$ 328 millones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La banda cambiaria del dólar amplió sus márgenes.

El dato de inflación de diciembre, más alto de lo que esperaba el consenso del mercado, le da mayor flexibilidad al dólar a partir de febrero. Tal como estableció el Banco Central, el esquema de bandas cambiarias se actualizará este año al ritmo de la inflación, por lo que el techo, fijado para finales de enero en $ 1.563,51, pasaría a los $1607 a fines de febrero.

Hasta el 31 de diciembre pasado, el Central ajustaba el techo y el piso de la banda de flotación al 1% mensual. El organismo se había comprometido a vender dólares si el precio del dólar superaba ese techo y a no comprar dólares hasta el que precio perforara el piso. Sin embargo desde este año flexibilizó sus propias reglas y anunció que dejaría que el dólar corriera "entre bandas" pero al ritmo de la inflación pasada, a dos meses vista.

Así, a partir de este mes, el Banco Central permite que el dólar se mueva "libremente" entre un piso de $ 907 y un techo de $ 1.541,26, con una actualización a un ritmo del 2,5%, que coincide con la inflación que informó el INDEC en noviembre.

El mercado esperaba que la inflación de diciembre fuera del orden del 2,3%, con lo que la actualización de las bandas iba a ser más moderada que en el comienzo del año. Pero la suba del 2,8% de los precios de la economía en diciembre la da más flexibilidad al dólar para el segundo mes de 2026.

En los primeros días del año el dólar se mantuvo un 3% por debajo del techo y el Banco Central pudo comprar US$ 328 millones sin que prácticamente el precio se mueva. En promedio, el Central compró US$ 46,8 millones por día, lo que permite ser optimista respecto de la capacidad del organismo de alcanzar la meta autoimpuesta de comprar US$10.000 millones para las reservas hasta diciembre.

Este martes, el mayorista cedió 0,5% hasta los $1.461,5; mientras que el minorista bajó otro 0,3% y terminó a $1.485 en el Banco Nación. Así, punta a punta la actualización del dólar este mes fue de apenas 0,3% respecto al cierre de diciembre. El Central se hizo de US$ 55 millones.

A pesar de este aumento del techo de la banda, en el mercado no ven mayores presiones en el frente cambiario para los próximos 30 días. Los precios en el mercado de futuros dan la pauta: las posturas para fin de enero finalizaron en torno a los $1.484, mientras que para el final de febrero finalizaron a $1.520,50, en ambos casos debajo del techo de las bandas oficiales.

Para sostener esta estrategia y contener al dólar, el Central ofrece instrumentos de cobertura en el mercado cambiario, a costa de presionar la tasa en pesos de más corto plazo. Pablo Repetto, de Aurum Valores, señaló: "Aunque el aumento del crawl puede presionar al dólar, creo que van a seguir manejando algo el movimiento vía venta de bonos dólar link y en este contexto, las tasas van a estar también un poco más altas de lo esperado".

Maximiliano Gutiérrez, de Fundación Mediterránea, afirmó: "El sendero de la inflación se convierte ahora en el insumo clave. Si bien esta actualización otorga mayor flexibilidad al esquema cambiario, en la práctica introduce una indexación de las bandas. Asimismo, esta flexibilización presupone un reajuste en las expectativas del tipo de cambio nominal para 2026 (y en consecuencia del tipo de cambio real), ya que el mercado ahora incorpora un techo cambiario más alto".

