La Justicia pidió traer a San Juan al mendocino acusado de balear a un hombre en Sarmiento: los cargos que enfrenta

OperativoLa causa por el violento ataque ocurrido en el departamento Sarmiento sumó en las últimas horas un avance clave. La Justicia de San Juan solicitó formalmente la extradición del mendocino Cristian Arabel acusado de haberle disparado a un hombre en Sarmiento, luego de que fuera detenido en la provincia de Mendoza donde permaneció prófugo por más de un mes.

En el barrio Güemes Susto en Rawson: un incendio en una casa dejó a un policía con principios de intoxicación

Judicial Interna en la barra de San Martín: un imputado intentó sacarse la pulsera electrónica y quedó más complicado

El episodio ocurrió el 5 de diciembre de 2025 , minutos después de las 14 horas , en inmediaciones de calle Mendoza Vieja . Juan Alberto Allende , de 30 años , se desplazaba por el lugar cuando fue interceptado por un Ford Fiesta de color negro en el que se movilizaban dos individuos.

En ese momento, uno de los ocupantes del vehículo, Cristian Arabel, oriundo de Mendoza y que vestía una camiseta de River Plate, extrajo un arma de fuego y realizó dos disparos, ambos dirigidos a la rodilla de la víctima.

Como consecuencia del ataque, Allende debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde recibió asistencia médica, mientras que el agresor se dio a la fuga inmediatamente después del hecho.

Arabel fue localizado tras un seguimiento coordinado entre la Unidad Fiscal de Investigación Especial (UFES), la Brigada de Investigaciones y personal policial mendocino. Finalmente, fue aprehendido en una vivienda del departamento Guaymallén el pasado martes.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos armas de fuego —una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre .38— además de una importante cantidad de municiones, todas en condiciones de uso. Este hallazgo derivó en la incorporación de nuevos delitos al expediente.

El acusado permanece actualmente detenido en Mendoza, a la espera de que el juez interviniente haga lugar al pedido de extradición para ser trasladado a San Juan, donde deberá enfrentar la audiencia judicial correspondiente, prevista —en principio— para los próximos días.

En cuanto a la víctima, se informó que sufrió lesiones graves producto de los disparos recibidos, con una incapacidad estimada en 45 días. Si bien se encuentra fuera de peligro, el daño ocasionado determinó una calificación legal más gravosa.

Los cargos que enfrenta Arabel

De manera provisoria, la causa está caratulada como lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, portación ilegítima de arma de fuego —por haberlas llevado cargadas en la vía pública— y tenencia ilegítima de armas, esta última correspondiente al momento de su detención en Mendoza.

Respecto a los antecedentes, se indicó que el imputado registra causas previas en la provincia de Mendoza, aunque ninguna con condena firme. En San Juan no posee condenas, aunque sí expedientes abiertos en trámite. Además, se confirmó que residía de manera permanente en Sarmiento, donde vivía junto a su pareja.

La investigación continúa en curso y la Fiscalía evalúa los próximos pasos procesales, entre ellos la posibilidad de solicitar prisión preventiva, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y la conducta posterior del imputado.