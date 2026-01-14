miércoles 14 de enero 2026

Juicio abreviado

Cárcel para un violento que golpeó a su expareja y la atacó con un cuchillo en Navidad

La sentencia fue dictada por la jueza Celia Maldonado, mediante un juicio abreviado. El acusado contaba con antecedentes penales, lo que impidió que accediera a una pena de ejecución condicional y pasará 6 meses tras las rejas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

Este miércoles 14 de enero, un hombre fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo luego de ser hallado culpable de golpear y amenazar a su pareja con un cuchillo durante un violento episodio ocurrido el pasado 25 de diciembre. La sentencia fue dictada por la jueza Celia Maldonado, mediante un juicio abreviado, teniendo en cuenta que el acusado contaba con antecedentes penales, lo que impidió que accediera a una pena de ejecución condicional.

image

Según consta en la causa, el ataque ocurrió cuando la víctima se encontraba en la vivienda de una vecina. En ese contexto, el imputado irrumpió en el domicilio, comenzó a agredirla verbalmente y luego escaló la violencia al tomarla del cuello y atacarla con un arma blanca. La situación se tornó aún más grave cuando el agresor continuó con las amenazas, generando momentos de extrema tensión.

image
Ayudante fiscal Giuliana Migani.

Ayudante fiscal Giuliana Migani.

El violento episodio pudo ser controlado por la denunciante y por la ayuda de la vecina, quien logró quitarle el cuchillo al agresor y frenar el ataque. A pesar de retirarse del lugar, el hombre continuó amenazándola, lo que complicó su situación procesal.

Por ello, el sujeto fue imputado por los delitos de lesiones y amenazas. La Fiscalía a cargo de Alejandra Bazán, que se encuentra subrogando al fiscal Eduardo Martínez, solicitó una pena de cumplimiento efectivo, debido a que el acusado ya había sido condenado anteriormente por desobediencia judicial, configurándose la reincidencia. El caso contó con la intervención de la ayudante fiscal Giuliana Migani y la defensa oficial estuvo a cargo de Cecilia Mut.

image
Defensora oficial, Cecilia Mut.

Defensora oficial, Cecilia Mut.

