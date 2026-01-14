miércoles 14 de enero 2026

Movimientos en los bancos

El nuevo mapa de los DTs en el fútbol sanjuanino: regresos, apuestas y cambios fuertes

Con el Torneo Apertura previsto para el 14 de febrero y la mayoría de los clubes ya en plena pretemporada, la temporada arranca marcada por movimientos fuertes con respecto a los técnicos y también refuerzos.

Por Giulia Lux
BeFunky-collage (10)

El fútbol sanjuanino vuelve a mover sus piezas antes del primer silbatazo. La temporada 2026 llega con un reordenamiento profundo en los bancos de suplentes: ocho clubes apostaron por cambiar su conducción técnica, mientras que el resto decidió sostener proyectos. Con el Apertura previsto -hasta ahora- para el 14 de febrero y la mayoría de los planteles ya inmersos en la pretemporada, el mapa de entrenadores quedó prácticamente definido.

Uno de los movimientos más resonantes se dio en López Peláez, donde Maximiliano “Loco” Ponce asumió su primer desafío como entrenador principal tras su paso como ayudante en Alianza. Acompañado por un cuerpo técnico renovado, será el encargado de liderar una nueva etapa en el club.

En paralelo, Marquesado también giró el timón con la llegada de Ricardo González, un DT de amplia experiencia que desembarca para devolverle competitividad al equipo en una temporada que exigirá constancia y resultados.

El capítulo de regresos quedó marcado por Omar “Coneja” Díaz, quien volvió a Juventud Zondina para su segundo ciclo. Recordado por el ascenso invicto de 2021, retorna a un club que necesitaba reencontrarse con una identidad fuerte.

Desde el Barrio Atlético también hubo noticias: Trinidad presentó a Lucas Giuliani como nuevo DT tras la salida de Lavorante. Con recorrido en la Liga Sanjuanina e histórico paso por López Peláez, Giuliani era uno de los nombres más buscados y llega para darle un perfil definido al proyecto del León.

Los equipos ascendidos no se quedaron atrás. Defensores de Argentinos, que debutará en la máxima categoría, eligió a Rubén Correa para encarar su primera experiencia en Primera A. A la par, Villa Ibáñez, otro de los que viene de subir, iniciará su campaña con Mariano “Petinato” Núñez al mando, respaldado por un cuerpo técnico ampliado que apunta a consolidar el proyecto desde el inicio.

El panorama de cambios lo cierra Sportivo Desamparados, que tras la salida de Omar Díaz decidió apostar por un hombre de la casa como Mauricio Del Cero. Su regreso, cargado de historia y pertenencia, abre un nuevo capítulo para el Puyuta en un año clave.

Mientras tanto, otros clubes eligieron seguir apostando a los DTs del año pasado. Alianza continuará bajo el mando de Víctor Hugo Cabello; en Rivadavia seguirá Edgardo “Cuca” Herrera; Peñarol ratificó la conducción de Matías Garrido, acompañado por Matías Molina, con ajustes internos en el resto del cuerpo técnico. En San Lorenzo de Ullum se mantiene Gastón Martínez; 9 de Julio seguirá con Carlos Biasotti al frente; Sarmiento apuesta nuevamente por Walter Olivares; Atenas sostiene al histórico Luis Pallaroni; Minero continúa con Ernesto Fullana; y Unión prolonga su actual proyecto deportivo sin cambios en el banco.

Con las pretemporadas en marcha, un calendario que ya marca el 14 de febrero como fecha de arranque y un mercado que se mueve entre refuerzos y confirmaciones, el fútbol sanjuanino pisa el acelerador.

