Le dieron una paliza para robarle a un reconocido influencer sanjuanino

La inseguridad no discrimina y esta vez, al ladrón no le importó que su víctima sea un famoso sanjuanino. Se trata de Santiago Fernández Ruíz , más conocido en redes como " el niño Marta ".

El adolescente subió un storytime a su perfil de TikTok , relatando cómo fue que un delincuente quiso robarle y, como no pudo hacerlo, le dio una paliza, a escasos metros de su casa en Chimbas .

Según el relato de Santi, había salido a comprar cerca de su hogar, en calle 25 de Mayo y Díaz. "Sentí que venía alguien atrás y viste ese presentimiento que tenés cuando sabés que te van a robar", comenzó el relato del influencer. Atento a esto último, el joven decidió "encanutarse" el Iphone que es, además, su herramienta de trabajo.

"Cuando me agarra, nos agarramos, pum, pum, pum, me arrastra, me pega en el ojo, me arrastra acá, en las piernas, en la cara", detalló Santi.

El final no fue tan desgraciado para el chimbero porque a pesar de la lucha encarnizada, no pudieron llevarse su celular. "Cuestión que no me pudo robar, pero mirá cómo me dejaron la cara, esto no es un filtro, es mi ojo", cerró Santi.

