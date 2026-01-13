martes 13 de enero 2026

Oficial

Hay fecha confirmada para el pago de Conectividad en San Juan

Este incentivo mensual, destinado a acompañar los gastos de conectividad de los trabajadores de la educación, estará disponible para su retiro mediante cajeros automáticos a partir de la fecha mencionada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cajero plus navideño

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan informa que el próximo miércoles 14 de enero quedará acreditado en cuenta de los docentes el pago correspondiente al beneficio de Conectividad San Juan, perteneciente al mes de diciembre de 2025.

Este incentivo mensual, destinado a acompañar los gastos de conectividad de los trabajadores de la educación, estará disponible para su retiro mediante cajeros automáticos a partir de la fecha mencionada.

Se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.

