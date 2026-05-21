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Qué pasará con los comercios en San Juan durante el feriado del 25 de Mayo

Desde la Cámara de Comercio señalaron que el lunes habrá atención reducida y la mayoría de los negocios no abrirá sus puertas por la celebración patria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
comercio sanjuanino

Con motivo del feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo, gran parte de la actividad comercial en San Juan se verá afectada el próximo lunes. Así lo informó la Cámara de Comercio y Servicios provincial, que adelantó cómo será el funcionamiento de los locales durante esa jornada.

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De acuerdo a lo comunicado por la entidad, la recomendación para el sector fue adaptar la atención al carácter de la fecha patria, por lo que se espera un movimiento comercial limitado en distintos puntos de la provincia.

En ese marco, la mayoría de los negocios permanecerá cerrada el lunes 25 de mayo, aunque algunos comerciantes podrían optar por abrir sus puertas de manera excepcional. Esa decisión dependerá de cada rubro y de la modalidad de trabajo de cada local.

Desde la Cámara remarcaron que la medida busca ordenar la actividad y brindar previsibilidad tanto a vendedores como a consumidores, especialmente en un fin de semana largo donde suele modificarse la dinámica habitual de compras.

Asimismo, indicaron que el martes el comercio retomará su ritmo normal y volverá a operar en los horarios habituales en todo San Juan.

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