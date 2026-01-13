martes 13 de enero 2026

Tiempo de verano en SJ

Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos

Durante la temporada 2026, el departamento del Este ofrece distintas alternativas para elegir y disfrutar en familia.

Por Daiana Kaziura
image
image

Con propuestas gastronómicas accesibles, campings para todos los presupuestos y actividades recreativas en plena naturaleza, Valle Fértil se posiciona en la temporada 2026 como uno de los destinos más atractivos en San Juan para vacacionar sin gastar de más, combinando descanso, aventura y paisajes únicos.

Valle Fértil vuelve a decir presente como una opción turística pensada para familias, parejas y grupos de amigos que buscan disfrutar sin desajustar el presupuesto. La oferta es amplia y variada, tanto en gastronomía como en alojamiento y actividades al aire libre, con precios promedio que permiten planificar una estadía acorde a cada bolsillo.

Gastronomía con precios accesibles

La propuesta gastronómica del departamento incluye platos tradicionales y opciones rápidas, con valores que se mantienen dentro de rangos razonables. Las pastas caseras siguen siendo una de las elecciones más buscadas: los tallarines se consiguen alrededor de los $9.500, mientras que los ravioles rondan los $10.500.

Las hamburguesas tienen precios que van desde los $8.500 hasta los $10.500, y las pizzas oscilan entre los $9.500 y $14.500, según la variedad. Para quienes prefieren platos clásicos, las milanesas cuestan entre $7.000 y $10.000, y los lomos presentan un abanico más amplio, con valores que van de $11.000 a $24.500.

Entre las especialidades regionales se destacan los pasteles y el chivo. Un lunch típico, que incluye dos pastelitos de entrada y una parrilita con ensalada y pan, tiene un valor aproximado de $30.000. En bebidas, las gaseosas de un litro rondan los $6.000, las cervezas los $7.000 y los vinos se ubican entre $8.000 y $15.000.

image

Dónde alojarse

En materia de alojamiento, Valle Fértil ofrece alternativas para distintos perfiles de visitantes. El Camping Municipal Don Riverito es una de las opciones más económicas: $3.500 por persona y $4.000 por carpa por día, con tarifas especiales para estudiantes y jubilados de $1.750.

Los campings privados manejan valores promedio de $7.000 por persona y $7.000 por carpa, mientras que quienes buscan mayor comodidad pueden optar por cabañas, con precios cercanos a los $80.000. En el caso de los hoteles, la tarifa ronda los $78.000 por noche para dos personas, con desayuno incluido.

Actividades para disfrutar en familia

Además de la posibilidad de aprovechar los ríos, entre las propuestas recreativas se destacan algunas como las ofrecidas por empresas como Cóndor Aventura, ubicado en el Dique San Agustín, un espacio ideal para combinar naturaleza y diversión. Allí se pueden realizar actividades acuáticas como kayak, hidropedal y tabla de SUP, explorando el lago y disfrutando del entorno de montañas y cactus.

También se ofrecen circuitos de senderismo con tres niveles de dificultad, pensados tanto para principiantes como para quienes buscan un desafío mayor, y visitas al corral de cabras, una experiencia especialmente atractiva para los más chicos.

image

Las actividades acuáticas tienen un valor de $6.000 por persona, el senderismo parte desde los $15.000 y la visita al corral de cabra cuesta $10.000, con descuentos para grupos de tres o más personas. El complejo funciona de martes a domingo, de 10 a 19. Para consultas y reservas, se puede contactar al 2644712061 o seguir la cuenta de Instagram @condor_aventura.

image

El Astroturismo también tiene espacio en el departamento con diversas opciones. Un recorrido es el del Valle de Estrellas Piedra Pintada, a 2 km de la plaza principal. Se trata de una alternativa que cuenta con observación astronómica a cielo abierto con telescopio, charlas sobre astronomía y el relato de mitos y leyendas del cielo y del pueblo. La duración estimada de la actividad es de poco más de dos horas y el costo es de $10.000 por persona.

La otra alternativa es la de Los Morteritos, con salida en caravana con vehículos particulares desde la plaza departamental hacia una ubicación rural ubicada a 6 kilómetros del casco urbano, con cielo oscuro y sin contaminación lumínica. Ofrece observación a cielo abierto de estrellas, nebulosas y objetos tenues, charla y explicación. Dura un poco más de 3 horas y cuesta $16.000 por persona en caso de grupos de 2 a 4 integrantes y $15.000 en grupos integrados por 5 o más miembros. Ambas excursiones incluyen un descanso con café, té, yuyos e infusiones regionales.

En cuanto al Parque Provincial Ischigualasto, los precios actualizados de las distintas propuestas son los siguientes:

image
