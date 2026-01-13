martes 13 de enero 2026

Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

La firma gastronómica anunció el cierre de su sucursal ubicada sobre calle Rivadavia. La decisión fue comunicada a través de sus redes sociales y está vinculada a la no renovación del contrato de alquiler.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.

La reconocida propuesta gastronómica Siciliano confirmó el cierre de su local ubicado sobre calle Rivadavia, entre Jujuy y Aberastain- frente a Tribunales-, una zona de alto tránsito en el microcentro de San Juan. El anuncio fue realizado mediante un extenso y sincero comunicado publicado en redes sociales, donde los responsables del emprendimiento explicaron los motivos de la decisión.

Registraron caídas de Mercado Pago en San Juan: por qué motivo
Fallas en el servicio

Registraron caídas de Mercado Pago en San Juan: por qué motivo
El precio del oro se reafirma y mira para arriba.
La mirada de expertos

El precio del oro cotiza en su récord histórico: hasta qué nivel podría llegar

Según detallaron, el cierre responde a la no renovación del contrato de alquiler, aunque aclararon que la determinación forma parte de un proceso más amplio de reorganización interna. “No es una decisión fácil, pero sí una decisión consciente”, expresaron, al señalar que atraviesan una etapa de ajustes en la que optaron por concentrar todos sus esfuerzos en un solo espacio.

En ese sentido, desde Siciliano remarcaron una postura autocrítica sobre el camino recorrido. “Sabemos que cometimos errores. Emprender también es aprender, equivocarse, corregir y volver a intentar mejor”, manifestaron, dejando en claro que el cierre no implica el fin del proyecto, sino una redefinición de prioridades.

La atención ahora estará puesta en la sucursal ubicada en Santa Fe y Mendoza, que actualmente se encuentra en plena remodelación. De acuerdo a lo informado, ese local reabrirá sus puertas el viernes 9 de enero, con un ambiente renovado, más cómodo y pensado para mejorar la experiencia de los clientes.

Finalmente, el mensaje cerró con un agradecimiento a quienes acompañaron el crecimiento del emprendimiento. “Gracias a todos los que confían, critican con respeto y empujan para que sigamos creciendo”, expresaron, e invitaron a la comunidad sanjuanina a reencontrarse “en Santa Fe y Mendoza para seguir compartiendo mesa, historias y buenos momentos”.

