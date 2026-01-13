Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

La reconocida propuesta gastronómica Siciliano confirmó el cierre de su local ubicado sobre calle Rivadavia, entre Jujuy y Aberastain- frente a Tribunales-, una zona de alto tránsito en el microcentro de San Juan . El anuncio fue realizado mediante un extenso y sincero comunicado publicado en redes sociales, donde los responsables del emprendimiento explicaron los motivos de la decisión.

Según detallaron, el cierre responde a la no renovación del contrato de alquiler, aunque aclararon que la determinación forma parte de un proceso más amplio de reorganización interna. “No es una decisión fácil, pero sí una decisión consciente”, expresaron, al señalar que atraviesan una etapa de ajustes en la que optaron por concentrar todos sus esfuerzos en un solo espacio.

En ese sentido, desde Siciliano remarcaron una postura autocrítica sobre el camino recorrido. “Sabemos que cometimos errores. Emprender también es aprender, equivocarse, corregir y volver a intentar mejor”, manifestaron, dejando en claro que el cierre no implica el fin del proyecto, sino una redefinición de prioridades.

La atención ahora estará puesta en la sucursal ubicada en Santa Fe y Mendoza, que actualmente se encuentra en plena remodelación. De acuerdo a lo informado, ese local reabrirá sus puertas el viernes 9 de enero, con un ambiente renovado, más cómodo y pensado para mejorar la experiencia de los clientes.

Finalmente, el mensaje cerró con un agradecimiento a quienes acompañaron el crecimiento del emprendimiento. “Gracias a todos los que confían, critican con respeto y empujan para que sigamos creciendo”, expresaron, e invitaron a la comunidad sanjuanina a reencontrarse “en Santa Fe y Mendoza para seguir compartiendo mesa, historias y buenos momentos”.