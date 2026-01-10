Cómo es el Basta, el juego más pedido por los niños sanjuaninos para Navidad y los Reyes Magos

Durante las ventas de las últimas semanas en San Juan , las jugueterías coincidieron en que los juegos de mesa volvieron a ganar protagonismo. Entre ellos, el Basta se ubicó como uno de los regalos más solicitados en las cartitas para Papá Noel y los Reyes Magos , consolidándose como un clásico que atraviesa generaciones.

Según comentaron desde distintos comercios del rubro, tanto en Navidad como en la previa del 6 de enero, el Basta fue uno de los grandes protagonistas de la temporada. El tradicional juego de palabras volvió a ocupar un lugar central en las mesas familiares, impulsado por su dinámica sencilla y la posibilidad de jugarlo en grupo.

En cuanto a los precios, las distintas versiones disponibles en el mercado sanjuanino se ofrecieron con valores que oscilaron entre los $15.000 y los $30.000, dependiendo del tamaño, la edición y los accesorios incluidos. Desde las jugueterías remarcaron que fue elegido tanto para chicos como para adolescentes, y que muchos adultos también lo sumaron como regalo, apelando a la nostalgia.

Un juego simple, dinámico y para compartir

El Basta está pensado para grupos de entre seis y ocho jugadores y cada partida tiene una duración aproximada de 15 minutos. El objetivo es acumular la menor cantidad de cartas posibles a lo largo del juego, poniendo a prueba la rapidez mental y el vocabulario de los participantes.

La mecánica es ágil. Se juega en rondas hacia la izquierda y, en cada turno, el jugador debe decir una palabra relacionada con el concepto que aparece en la carta, utilizando una letra que aún no haya sido usada. Una vez dicha la palabra, se baja la letra correspondiente y se presiona el botón central, que activa un reloj de 10 segundos para el siguiente jugador.

Si el tiempo se agota, si no se le ocurre una palabra válida o si repite una respuesta ya dicha, el jugador pierde la ronda y se lleva una carta de penalización. El juego puede finalizar cuando un participante acumula una determinada cantidad de cartas o cuando se terminan las cartas del mazo, lo que permite adaptar la duración según el grupo.

Qué otros juguetes eligieron los chicos en San Juan

Además del Basta, desde las jugueterías señalaron que durante el verano crecieron los pedidos vinculados a la temporada de calor. Muchos niños eligieron accesorios para la pileta, como inflables y juguetes acuáticos, que se convirtieron en aliados de las vacaciones.

Otro clásico que volvió a aparecer con fuerza fueron los dinosaurios, que se mantuvieron entre los favoritos de los más chicos, confirmando que hay temáticas que no pasan de moda pese al paso del tiempo.

Referentes del sector comercial indicaron también que los muñecos y peluches marcaron tendencia, impulsados por modas y personajes virales. Entre los más buscados se destacaron Capybara, Labubu y los personajes de “Tralalero Tralala”, junto a infaltables como Pokémon y Sonic, que siguen teniendo un público fiel entre chicos y grandes.

En un segundo escalón de ventas, pero con una demanda sostenida, aparecieron productos como pelotas infantiles, juegos didácticos, inflables para piletas, muñecas Barbie y autos a control remoto, completando un abanico de opciones que marcó una temporada positiva para el rubro juguetero en San Juan.