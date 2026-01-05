El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora

Recién sobre el cierre, los Reyes Magos aparecieron en el comercio sanjuanino . Así lo confirmó la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, presidida por Hermes Rodríguez, al realizar un balance positivo de las ventas por el Día de Reyes, marcadas por un marcado repunte de último momento.

Según el relevamiento del sector, durante los días previos prácticamente no se habían registrado operaciones. Incluso, algunos comercios del microcentro decidieron abrir sus puertas el domingo desde las 9.30, aunque con escaso movimiento. La escena cambió de forma notoria este lunes, cuando una gran afluencia de público colmó las calles céntricas y obligó a varios locales a extender su horario de atención: algunos cerraron a las 14, mientras que otros trabajaron de corrido hasta las 21.

En términos generales, las ventas fueron similares a las de 2025, medidas en cantidad de artículos vendidos. El ticket promedio alcanzó los $46.000 y los medios de pago más utilizados fueron las tarjetas de crédito, principalmente en 3 y 5 cuotas, además de créditos personales ofrecidos por algunos comercios. El uso de efectivo fue mínimo.

Qué se vendió y cómo compraron los sanjuaninos

En cuanto a las preferencias, para las nenas se destacaron los sets de belleza, con precios cercanos a los $35.000, y los patines y rollers, desde los $60.000. Para los varones, los productos más buscados fueron las pelotas de fútbol, desde $30.000, además de patines. No obstante, en el balance general sobresalieron los juegos plásticos para pileta, los juegos didácticos y los sets de belleza.

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, el dirigente Carlos Iramain también confirmó el buen desempeño. “Las ventas han sido positivas”, aseguró en diálogo con Tiempo de San Juan, y remarcó que los juguetes se impusieron claramente sobre otros rubros como tecnología, indumentaria y calzado.

El movimiento se sintió con fuerza desde temprano. A pesar del intenso calor -con temperaturas que superaban los 30 grados a las 11 de la mañana-, el microcentro se vio colmado de personas caminando apuradas y cargando bolsas. Muchos reconocieron que se trató del “último esfuerzo” para el bolsillo tras los gastos de fin de año. Según los testimonios recogidos en la calle, el gasto total por los niños de la casa osciló entre los $100.000 y $150.000, con pagos mayoritariamente realizados con tarjeta, en cuotas de entre 3 y 6 sin interés.

Seguridad y consumo prudente

Entre las particularidades de la jornada, se destacó la presencia de seguridad privada contratada por los propios comerciantes y un importante despliegue policial en las calles del microcentro. También se registró una fuerte presencia de venta ambulante. Desde el sector mercantil agradecieron especialmente el acompañamiento de la Policía de San Juan, al considerar que los operativos permitieron desarrollar la actividad con mayor orden y tranquilidad.

De cara al martes, desde el comercio estiman que el movimiento continuará, aunque en un nivel considerablemente menor, impulsado por compras de último momento.