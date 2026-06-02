Cayó una banda narco familiar que operaba junto a una escuela

Un operativo realizado por la Policía de San Juan permitió desarticular este sábado un presunto negocio familiar dedicado a la comercialización de estupefacientes en el barrio Santa Rosa . Como resultado del procedimiento, tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

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La investigación estuvo a cargo del Departamento Drogas Ilegales D-5 y contó con la colaboración del Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad (G.E.R.A.S.). Tras reunir pruebas durante las tareas investigativas, la Unidad Fiscal Federal de San Juan, encabezada por el fiscal Francisco Maldonado junto a la auxiliar fiscal Carolina Menéndez, solicitó una orden de allanamiento para una vivienda ubicada a pocos metros de un establecimiento educativo.

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Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una importante cantidad de marihuana y cocaína que se encontraba fraccionada y lista para su comercialización. Además, hallaron alrededor de 1,5 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y distintos elementos utilizados para el corte y acondicionamiento de la droga.

Uno de los hallazgos más relevantes se produjo gracias a la intervención de "Farkas", un perro especialmente entrenado para la detección de sustancias ilícitas. El can marcó la presencia de estupefacientes ocultos dentro de un bolso que había sido escondido en un placard con doble fondo, una maniobra destinada a dificultar su descubrimiento.

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Como consecuencia del operativo, fueron arrestados dos hermanos de apellido Molina, de 32 y 25 años, junto a un sobrino de 20 años, quienes integrarían el núcleo familiar investigado.

Por disposición de la Justicia Federal, los tres acusados fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial y quedaron imputados por presunta infracción a la Ley 23.737, que sanciona los delitos vinculados al tráfico y comercialización de drogas.