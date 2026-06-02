En San Juan se registran 317 denuncias al mes por violencia intrafamiliar y de género

Las estadísticas oficiales del Centro de Abordaje y Contención de Violencia Intrafamiliar y de Género ( CAVIG ) revelan una realidad preocupante en San Juan, donde se registran en promedio 317 denuncias al mes por violencia intrafamiliar y de género . Estos datos surgen del informe elaborado por el Ministerio Público Fiscal para el período comprendido entre enero y mayo de 2026, una herramienta que permite analizar la demanda judicial y las respuestas de las instituciones ante esta problemática.

El relevamiento se conoce en un contexto de conmoción social en todo el país por el caso de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que fue hallada asesinada en Córdoba. Este femicidio, que incluyó una extrema violencia, puso nuevamente bajo la lupa las fallas del sistema judicial, ya que el agresor tenía antecedentes graves y se encontraba en libertad.

En San Juan, el informe de CAVIG detalla que la actividad institucional es intensa, con un total de 6.691 atenciones realizadas en los primeros cinco meses del año. Este volumen de trabajo incluye no solo las denuncias formalizadas, sino también una gran cantidad de asesoramientos y orientaciones que sumaron 2.498 intervenciones, lo que demuestra que muchas personas se acercan a la institución buscando guía antes de dar el paso de denunciar.

Además, se gestionaron 1.545 formularios de protección, un mecanismo clave para intentar resguardar la integridad física de quienes atraviesan situaciones de violencia. La demanda de ayuda es constante y requiere un esquema de trabajo que funciona las 24 horas del día con equipos interdisciplinarios de psicólogos, médicos y trabajadores sociales.

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Al analizar específicamente las 1.270 denuncias formalizadas, el delito de lesiones aparece como el más frecuente con 610 casos registrados. Le siguen en importancia la desobediencia a órdenes judiciales con 259 casos y las amenazas con 184 registros. La estadística también revela situaciones de extrema gravedad como el abuso sexual, con 56 denuncias, y el abuso sexual con acceso carnal, que suma otros 14 casos. Otros delitos que figuran en el reporte son los daños, el hurto, el impedimento de contacto y la violación de domicilio, lo que refleja la complejidad y diversidad de las agresiones que se denuncian en el ámbito familiar y de género.

La respuesta operativa ante estos hechos derivó en acciones concretas por parte de la Brigada CAVIG y el sistema judicial. Durante este período se otorgaron 558 medidas tuitivas de protección y se llevaron adelante 269 allanamientos para avanzar en las investigaciones. Asimismo, las actuaciones policiales resultaron en 76 detenciones, una cifra que busca dar respuesta a los casos de mayor riesgo.

El informe también consigna aspectos propios de la dinámica judicial, como la realización de 1.164 entrevistas y citaciones, 133 actas de comparecencia y 81 casos de retractaciones, situaciones estas últimas que resaltan la necesidad de abordajes interdisciplinarios sostenidos en el tiempo para acompañar a las víctimas en procesos tan complejos.